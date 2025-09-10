La institución ha solicitado el máximo respeto y privacidad hacia su proceso de recuperación

El Cabildo de La Palma ha comunicado este miércoles la renuncia de Pablo Díaz Cobiella (CC) a su acta de consejero insular por motivos de salud. La institución ha solicitado el máximo respeto y privacidad hacia su proceso de recuperación.

Pablo Díaz Cobiella (CC) renuncia a su acta del Cabildo de La Palma por motivos de salud. Cabildo de La Palma.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha agradecido públicamente la labor desarrollada por Díaz Cobiella durante su etapa en la corporación como consejero en las áreas de Cultura, Patrimonio Histórico, Educación y Artesanía y ha reconocido “su dedicación y el legado de gestión que deja en la isla”.

Durante sus dos años de mandato, Díaz Cobiella ha impulsado iniciativas como el Congreso Cultural y Educativo de La Palma, el impulso a la Orquesta Sinfónica insular, ayudas históricas para la profesionalización del sector artesanal, la aspiración al reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad para los legados benahoaritas o la redacción del Plan Estratégico de Cultura.

El Cabildo dará cuenta de su renuncia en el próximo pleno ordinario y ha reiterado sus deseos de pronta recuperación para el consejero.