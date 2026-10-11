El papa León XIV prevé someterse a una intervención en los próximos días para extirparlo y agradece a los fieles sus oraciones

El papa León XIV anuncia que será operado de un nódulo pulmonar detectado en fase inicial. EFE

El papa León XIV ha anunciado este domingo que deberá operarse en los próximos días de un nódulo. Está localizado en uno de sus pulmones, detectado en una fase «muy inicial».

El pontífice ha explicado que los médicos consideran oportuna la intervención y que ha decidido seguir sus recomendaciones para extirparlo. El anuncio se ha producido tras el rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano.

León XIV ha agradecido a los fieles su cercanía espiritual y las oraciones recibidas, y se ha mostrado tranquilo al comunicar la noticia ante los asistentes congregados en la plaza de San Pedro.

Mantiene en su agenda un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú

El papa, que cumplió 71 años el pasado 14 de septiembre, se eligió el 8 de mayo de 2025 y se convirtió en el primer estadounidense en ocupar el pontificado.

Pese a la intervención prevista, el pontífice mantiene en su agenda un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

Antes de anunciar la operación, saludó a miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y agradeció sus oraciones por la visita pastoral a Perú, país del que también posee la nacionalidad tras sus años como misionero y obispo.