La Justicia da un plazo de cinco días para encontrar una alternativa habitacional o negociar un alquiler social

Paralizado el desahucio de una familia en Ingenio a la espera de una alternativa habitacional. Fotografía: EP

La Plaza Número 6 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Telde ha decretado la paralización del desahucio previsto de una familia residente en el municipio grancanario de Ingenio. La ejecución del lanzamiento hipotecario estaba prevista para el miércoles 19 de noviembre. El órgano judicial ha suspendido la actuación a petición de la dirección legal de los afectados.

La Justicia ha estimado hoy la petición de la familia de suspender el lanzamiento, derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado en 2019. La decisión permite a la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias S.A.U. (VISOCAN) finalizar su labor de búsqueda de una alternativa habitacional a los afectados. También da un lapso de tiempo para que los afectados intenten negociar un alquiler social con la empresa adjudicataria de la vivienda.

El órgano judicial da un plazo de cinco días a VISOCAN para informar de los trámites y del periodo aproximado que necesita para encontrar una alternativa habitacional a la familia. Por otro lado, también otorga cinco días a la parte titular inmueble por si estuviera dispuesta a negociar un alquiler social con la familia.

Una vez obtenidas ambas respuestas, la Justicia adoptará una decisión que podría implicar una nueva fecha para ejecutar el desahucio o el visto bueno a un acuerdo de alternativa habitacional.