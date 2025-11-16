El parapentista cayó en una zona de difícil acceso en Taucho, por lo que fue necesario el helicóptero del GES para su rescate

Un parapentista en estado grave tras caer en una zona de difícil acceso en Tenerife

Un parapentista se encuentra en estado grave en un accidente en Tenerife.

Los hechos tuvieron lugar este domingo sobre las 15:21 horas en la zona de despegue de Taucho, en el municipio de Adeje.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió un aviso en el que se solicitaba asistencia sanitaria para un parapentista que había sufrido una caída al despegar en la zona mencionada.

Zona de difícil acceso

Así, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. A su llegada al lugar, el personal sanitario del SUC constata que el afectado se encuentra en una zona de difícil acceso, por lo que se activa un helicóptero de GES.

Al llegar al lugar, los rescatadores del GES junto a Bomberos de Tenerife localizaron al afectado y procedieron a su evacuación hasta la helisuperficie de los bomberos de Adeje. Allí, una ambulancia sanitarizada del SUC atendió al afectado, que presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter grave.

Tras estabilizarlo, se procedió a su traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.