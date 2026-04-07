Un parapentista herido tras sufrir una caída en Lanzarote

El suceso ocurrió en el Diseminado Las Ladres y el afectado presentaba un traumatismo lumbar moderado

Un parapentista de 31 años resultó herido de carácter moderado este lunes tras sufrir una caída de altura en el Diseminado Las Laderas, en el municipio lanzaroteño de Teguise, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) del 112 de Canarias.

Recuperan el cadáver de un hombre en un barranco de Anaga, Tenerife. CECOES 112

El accidente ocurrió sobre las 20:35 horas cuando el CECOES recibió una alerta donde se solicitaba asistencia sanitaria para un parapentista que había caído en una zona de difícil acceso.

Efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote se trasladaron hasta el lugar de los hechos y, una vez rescatado, el equipo médico de Atención Primaria asistió al afectado y comprobó que presentaba un traumatismo lumbar de carácter moderado.

Posteriormente, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) trasladó al herido al Hospital Doctor José Molina Orosa. En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes.