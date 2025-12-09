La fachada del Parlamento se iluminó este martes en un acto abierto al público que contó con la actuación del grupo Bohemia Lanzarote

El Parlamento de Canarias celebró este martes, el tradicional encendido oficial de la iluminación de Navidad en su sede. Este acto marca el inicio de las fiestas navideñas junto con la inauguración el pasado 26 de noviembre del Belén en la sala de exposiciones.

El Parlamento de Canarias inaugura la Navidad con su encendido oficial.

Como ya es tradición, el Parlamento invita cada año a un grupo musical del archipiélago para acompañar este momento simbólico. En esta ocasión, fue Bohemia Lanzarote quien puso la música a la velada. La formación, creada en 2017 y dirigida por Juanma Padrón, destacó por su versatilidad y por un repertorio que fusionó sonoridades de la música canaria y sudamericana.

La fachada principal del edificio se vistió de luz para dar la bienvenida al período navideño en un encuentro abierto a la ciudadanía, que pudo disfrutar tanto de la propuesta artística como del espectáculo lumínico en el frontis de la Cámara autonómica.