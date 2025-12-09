ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

El Parlamento de Canarias inaugura la Navidad con su encendido oficial

RTVC
RTVC

La fachada del Parlamento se iluminó este martes en un acto abierto al público que contó con la actuación del grupo Bohemia Lanzarote

El Parlamento de Canarias celebró este martes, el tradicional encendido oficial de la iluminación de Navidad en su sede. Este acto marca el inicio de las fiestas navideñas junto con la inauguración el pasado 26 de noviembre del Belén en la sala de exposiciones.

El Parlamento de Canarias inaugura la Navidad con su encendido oficial.
El Parlamento de Canarias inaugura la Navidad con su encendido oficial.

Como ya es tradición, el Parlamento invita cada año a un grupo musical del archipiélago para acompañar este momento simbólico. En esta ocasión, fue Bohemia Lanzarote quien puso la música a la velada. La formación, creada en 2017 y dirigida por Juanma Padrón, destacó por su versatilidad y por un repertorio que fusionó sonoridades de la música canaria y sudamericana.

La fachada principal del edificio se vistió de luz para dar la bienvenida al período navideño en un encuentro abierto a la ciudadanía, que pudo disfrutar tanto de la propuesta artística como del espectáculo lumínico en el frontis de la Cámara autonómica.

Noticias Relacionadas

Aprobada en segunda vuelta la condonación de deuda, que beneficia a Canarias con 3.259 millones

RTVC -

Médicos canarios se unen en la tercera huelga del año por un nuevo Estatuto

Redacción RTVC -

12 videopodcasts sobre el cambio cultural de estos 50 años de España en libertad

RTVC -

El Parlamento de Canarias suma a su galería el retrato del expresidente Gustavo Matos

RTVC -

Otras Noticias

El Cabildo de Gran Canaria inaugura una planta fotovoltaica en la Bodega Insular de San Mateo

La Laguna abre una ventana en Madrid a su esencia y legado universal

Tres angelotes mueren atrapados en un trasmallo en Punta Mujeres

La patronal propone una subida del salario mínimo del 1,5 % para 2026

Aprobada en segunda vuelta la condonación de deuda, que beneficia a Canarias con 3.259 millones

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025