El Partido Popular expresa su apoyo al Frente Polisario

Cinco diputados nacionales del PP se reúnen en Gran Canaria con representantes del Frente Polisario para mostrar su apoyo a la causa saharaui

Informa: RTVC.

Representantes del Frente Polisario han recibido en Gran Canaria muestras de apoyo de cinco diputados nacionales del Partido Popular. Defienden la celebración de un referéndum sobre la autonomía del Sahara.

El diputado del PP por Las Palmas en el Congreso, Guillermo Mariscal (i), saluda al consejero de Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez (d), de Nueva Canarias, en presencia del delegado del Frente Polisario en Canarias, Alisalem Sidi Zein (c). EFE/Quique Curbelo.

En Gran Canaria, los diputados del PP han dicho que han solicitado al Gobierno de España que rectifique la posición favorable a Marruecos.

Carmelo Barrio, diputado por Álava, ha comentado que el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas sobre este litigio son el «gran aliado» del pueblo saharaui. Ha lamentado que el Gobierno de España lleve varios años asumiendo la «tesis marroquí».

Piden a Sánchez, una explicación de «las oscuras razones» que motivaron el cambio de posición sobre la antigua colonia.

Propuestas en el Congreso sobre el Sahara

Carmelo Barrio ha recordado las propuestas aprobadas en el Congreso sobre este asunto. Una de su partido y otra de Sumar que recibieron la abstención y el voto en contra del PSOE, respectivamente.

La primera de ellas pedía incrementar las ayudas a los campos de refugiados y reprochaba a Pedro Sánchez su cambio en 2022 al apoyar el plan autonomista de Marruecos. La segunda expresaba el apoyo del Congreso de los Diputados a un referéndum de autodeterminación.

El consejero Solidaridad Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, ha indicado que la cita se produce a instancias del PP para analizar la situación en el Sahara Occidental.

Resolución de la ONU

Ramírez ha recalcado que es una «falsedad y un bulo» que la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas «consagre la soberanía» marroquí en el territorio saharaui. En este aspecto, ha indicado «la resolución toma como una de las bases la propuesta marroquí de autonomía, pero la solución definitiva debe respetar los acuerdos de Naciones Unidas».

El delegado en Canarias del Frente Polisario, Alisalem Sidi Zein Yaa, ha resaltado que el Sahara es un conflicto que no debió haber existido, al tener reconocido el derecho a la independencia por Naciones Unidas.

Por otro lado, ha señalado que Marruecos ha ocupado el Sáhara Occidental desde que España se retiró sin haber cumplido su deber de desconolonización. Una situación, ha incidido que «ha dividido a su pueblo». Por una parte, viviendo en los campos de refugiados de Argelia y otra, sufriendo «la atroz represión» del Gobierno marroquí en las ciudades ocupadas.