Herido de gravedad al colisionar su patinete con un coche en Las Palmas de Gran Canaria

RTVC / Europa PRESS
El afectado, de 24 años, presentaba traumatismos de carácter grave, por lo que se le trasladó en una ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Un joven, de 24 años, ha resultado herido de carácter grave tras la colisión de su patinete con un turismo en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Herido de gravedad tras la colisión de su patinete con un coche en Las Palmas de Gran Canaria. Imagen archivo Hospital Universitario Doctor Negrín.
Los hechos se han producido a las 05.55 horas de este martes, en la Plaza de Belén María de la capital grancanaria, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba traumatismos de carácter grave, por lo que se le trasladó en una ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que realizaron el atestado correspondiente.

