El juez Pedraz considera que todavía no existen indicios objetivos suficientes para investigar al partido como persona jurídica por presuntos delitos vinculados a Santos Cerdán y Leire Díez

Pedraz rechaza imputar al PSOE por ahora y pide más diligencias. EFE

El magistrado Santiago Pedraz ha rechazado, por el momento, atribuir al PSOE la condición de persona jurídica investigada por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal.

En un auto fechado este viernes, el juez considera que la documentación incorporada a la causa todavía no aporta un principio de prueba suficiente para dar ese paso, aunque señala que los hechos podrían presentar, en abstracto, apariencia delictiva.

La petición se presentó por la acusación popular unificada, que solicitaba investigar al partido por posibles delitos relacionados con actuaciones atribuidas al entorno de Santos Cerdán y Leire Díez.

Pedraz considera necesario avanzar en varias diligencias

El juez recuerda que la responsabilidad penal de una organización exige analizar, entre otros aspectos, si las conductas fueron cometidas en su nombre o beneficio y si existieron fallos en los mecanismos internos de control y supervisión.

Pedraz considera necesario avanzar en varias diligencias antes de tomar una decisión definitiva. Entre ellas figuran el análisis de la documentación incautada en la sede del PSOE y en el domicilio de Cerdán, así como aclarar quién ordenó y autorizó los pagos investigados, cómo se contabilizaron y qué controles internos existían.

La declaración de Cerdán se abordará después de practicar otras diligencias, para que pueda contar con los elementos esenciales para ejercer su defensa. El auto no descarta que la situación pueda revisarse cuando se complete la investigación.