El futbolista tinerfeño extiende su compromiso para ser el embajador de la marca

Pedri González, centrocampista de la Selección Española y del FC Barcelona, renovó este miércoles hasta 2028 su vínculo como embajador de Plátano de Canarias. De este modo, se consolida una alianza, iniciada en 2020, que une talento, calidad, esfuerzo y ‘canariedad’.

Pedri será la imagen de Plátano de Canarias hasta 2028 / Imagen cedida por Plátano de Canarias

El futbolista de 22 años ya ha conquistado un buen número de títulos, incluida la Eurocopa 2024, y es uno de los grandes referentes del fútbol internacional, ganándose un lugar indiscutible en el corazón de la afición canaria y de todo el mundo.

Colaboración educativa

La colaboración entre Plátano de Canarias y Pedri se dirige principalmente a un público joven y familiar. Un ejemplo de ello fue la campaña educativa ‘Lucha contra Insanus’, dirigida a fomentar el consumo de fruta entre los menores, o el cuento infantil ‘Pedri y la leyenda de las botas de oro’.

«Llevar la imagen de Plátano de Canarias por todo el mundo es un orgullo enorme. Como canario, siento que es parte de mí, de mi tierra y de lo que quiero transmitir dentro y fuera del campo«, destacó el jugador.

La colaboración entre Plátano de Canarias y Pedri se dirige principalmente a un público joven y familiar / Imagen de Plátano de Canarias

Por su parte, Sergio Cáceres, director de Marketing de Plátano de Canarias, calificó la renovación de Pedri como “mucho más que un acuerdo de patrocinio. Compartimos valores, raíces y una forma de entender el deporte y la vida».

Según un comunicado de la marca, Plátano de Canarias es parte de la dieta habitual de más de 16,5 millones de hogares en España, y continúa trabajando para promover un estilo de vida activo y equilibrado con la fuerza de sus embajadores.