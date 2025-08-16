El presidente se reunirá con responsables de emergencias y anunciará nuevas visitas a otras comunidades afectadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este domingo a Ourense y León para conocer de primera mano la situación tras los incendios forestales. Fuentes de Moncloa adelantaron que el jefe del Ejecutivo mantendrá encuentros con responsables de emergencias y de coordinación en las zonas afectadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside por videoconferencia la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) | EFE / Pool Moncloa

Después de las reuniones, Sánchez hará una declaración pública en un Puesto de Mando Avanzado para valorar la evolución de los trabajos de extinción.

Galicia supera las 42.000 hectáreas calcinadas

Los incendios en Galicia han arrasado más de 42.000 hectáreas en Ourense, donde permanecen activos diez focos. Sesenta y ocho vecinos siguen confinados en varios municipios.

Una familia en el exterior de su vivienda, que ha quedado rodeada por el fuego, en el incendio de A Rúa, en Ourense | EFE / Brais Lorenzo

Los equipos de extinción trabajan sin descanso para contener las llamas, aunque las condiciones meteorológicas dificultan los avances en la provincia gallega más afectada por los fuegos.

León mantiene incendios en nivel 2 de peligrosidad

En León, el incendio de Llamas de Cabrera lleva una semana en nivel 2 y presenta un comportamiento anómalo que complica las labores de los operativos. La provincia registra varias localidades desalojadas y mantiene en nivel 2 los fuegos de Paradiña, Barniedo de la Reina, Fasgar, Anllares del Sil y Yeres.

El incendio de Molezuelas de la Carballeda supera las 31.700 hectáreas calcinadas y amenaza con convertirse en el más grave de la historia de España. En Nogarejas, León, dos jóvenes perdieron la vida durante las labores de extinción, lo que ha aumentado la preocupación por la dureza de los trabajos.

Reuniones de coordinación en Moncloa

Este sábado, Sánchez presidió por videoconferencia la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) para evaluar la evolución de los incendios en todo el país. El viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, encabezó otra reunión y aseguró que los medios estatales cubren las demandas de las comunidades autónomas afectadas.

Grande-Marlaska subrayó que, por ahora, no se contempla declarar la emergencia nacional, ya que la actuación autonómica resulta «adecuada» para la magnitud actual de los incendios. Sánchez, además, conversó con los presidentes de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias, y confirmó que visitará otras comunidades afectadas durante la próxima semana.