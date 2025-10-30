ES NOTICIA

Películas, series, cómics y videojuegos para pasar miedo en Halloween 2025

RTVC / EFE
Recomendaciones de clásicos y novedades de películas, series, cómics y videojuegos de miedo y terror para disfrutar en la noche de Halloween este 31 de octubre

Por fin llega esa fecha en el año en la que toca adentrarse en la oscuridad y bucear en clásicos y novedades para pasar un Halloween de miedo. Cómics como El Diablo y Coral, películas como la premiada La hermanastra fea, series como It: Bienvenidos a Derry (precuela del éxito de Stephen King), o la nueva entrega del videojuego de terror japonés Silent Hill f son tan solo algunas propuestas para disfrutar sufriendo.

Películas, series, cómics y videojuegos para pasar miedo en Halloween 2025. En la imagen, el actor Oscar Isaac interpreta al doctor Frankenstein. EFE
Recomendaciones para Halloween por género

Terror psicológico

Películas y series

  • Secuela de la película Black Phone 2.
  • La hermanastra fea, mejor película en Sitges 2025.
  • Monstruo: La historia de Ed Gein, basada en la biografía del afamado asesino en serie y protagonizada por Charlie Hunnam.
  • Miniserie de 8 episodios Incontrolables, un reformatorio con métodos muy controvertidos.

Libros y cómics

  • Los archivos de Creepy con los números del 99 al 103 de la considerada antología de terror por excelencia.
  • From Hell, de Alan Moore, su visión perturbadora de Jack el Destripador.
  • Ofrendas de verano, una casa en la que nada es lo que parece.

Videojuegos

  • El thriller de acción Alan Wake 2.
  • Luto, un juego de terror y puzles en primera persona.
  • La aventura siniestra Little Nightmares III.
  • Tormented Souls 2, para puristas del survival horror con aires retro.

Lo sobrenatural

Películas y series

  • De la saga de Expediente Warren, El último rito, necesaria para conocer el desenlace del matrimonio de exorcistas más famoso del mundo.
  • Weapons, una gran opción para saltar de la butaca y pasarlo mal.
  • Miércoles estrenó su segunda temporada.
  • It: Bienvenidos a Derry resuelve los huecos previos que dejó la obra magna de Stephen King.
  • Dime tu nombre, sobre una posesión demoníaca.

Libros y cómics

  • El Diablo y Coral, historia gráfica de una joven en su intento por romper su pacto con el mismísimo satanás.
  • Predicador o Hellblazer, clásicos que estrenan nuevos tomos.
  • Siete en tinieblas y el mundo de terrores de pesadilla.

Videojuegos

  • Hades II es un descenso al inframundo candidato a convertirse en GOTY (juego del año).
  • Doom: The Dark Ages es el lugar idóneo para disfrutar enfrentándose a hordas demoníacas.

Monstruos y fantasía

Películas y series

  • Frankenstein, de Guillermo del Toro.
  • La celebración del 50 aniversario de Tiburón, remasterizada y con documental incluido.
  • The Witcher, el cazador de monstruos.
  • El universo Alien, estreno reciente de la primera temporada de la serie Alien Earth.

Libros y cómics

  • Salem’s Lot, segunda novela de Stephen King.
  • Hay algo matando niños, un cómic que estrena su octavo tomo.
  • El clásico de los hermanos Grimm Hansel y Gretel reimaginado por el mismísimo Stephen King.

Videojuegos

  • Silent Hill f ambientada en el Japón rural y plagada de todo tipo de abominaciones.
  • Everdark, con una historia de vampiros y disparos en primera persona.

