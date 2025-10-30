Recomendaciones de clásicos y novedades de películas, series, cómics y videojuegos de miedo y terror para disfrutar en la noche de Halloween este 31 de octubre
Por fin llega esa fecha en el año en la que toca adentrarse en la oscuridad y bucear en clásicos y novedades para pasar un Halloween de miedo. Cómics como El Diablo y Coral, películas como la premiada La hermanastra fea, series como It: Bienvenidos a Derry (precuela del éxito de Stephen King), o la nueva entrega del videojuego de terror japonés Silent Hill f son tan solo algunas propuestas para disfrutar sufriendo.
Recomendaciones para Halloween por género
Terror psicológico
Películas y series
- Secuela de la película Black Phone 2.
- La hermanastra fea, mejor película en Sitges 2025.
- Monstruo: La historia de Ed Gein, basada en la biografía del afamado asesino en serie y protagonizada por Charlie Hunnam.
- Miniserie de 8 episodios Incontrolables, un reformatorio con métodos muy controvertidos.
Libros y cómics
- Los archivos de Creepy con los números del 99 al 103 de la considerada antología de terror por excelencia.
- From Hell, de Alan Moore, su visión perturbadora de Jack el Destripador.
- Ofrendas de verano, una casa en la que nada es lo que parece.
Videojuegos
- El thriller de acción Alan Wake 2.
- Luto, un juego de terror y puzles en primera persona.
- La aventura siniestra Little Nightmares III.
- Tormented Souls 2, para puristas del survival horror con aires retro.
Lo sobrenatural
Películas y series
- De la saga de Expediente Warren, El último rito, necesaria para conocer el desenlace del matrimonio de exorcistas más famoso del mundo.
- Weapons, una gran opción para saltar de la butaca y pasarlo mal.
- Miércoles estrenó su segunda temporada.
- It: Bienvenidos a Derry resuelve los huecos previos que dejó la obra magna de Stephen King.
- Dime tu nombre, sobre una posesión demoníaca.
Libros y cómics
- El Diablo y Coral, historia gráfica de una joven en su intento por romper su pacto con el mismísimo satanás.
- Predicador o Hellblazer, clásicos que estrenan nuevos tomos.
- Siete en tinieblas y el mundo de terrores de pesadilla.
Videojuegos
- Hades II es un descenso al inframundo candidato a convertirse en GOTY (juego del año).
- Doom: The Dark Ages es el lugar idóneo para disfrutar enfrentándose a hordas demoníacas.
Monstruos y fantasía
Películas y series
- Frankenstein, de Guillermo del Toro.
- La celebración del 50 aniversario de Tiburón, remasterizada y con documental incluido.
- The Witcher, el cazador de monstruos.
- El universo Alien, estreno reciente de la primera temporada de la serie Alien Earth.
Libros y cómics
- Salem’s Lot, segunda novela de Stephen King.
- Hay algo matando niños, un cómic que estrena su octavo tomo.
- El clásico de los hermanos Grimm Hansel y Gretel reimaginado por el mismísimo Stephen King.
Videojuegos
- Silent Hill f ambientada en el Japón rural y plagada de todo tipo de abominaciones.
- Everdark, con una historia de vampiros y disparos en primera persona.