Por fin llega esa fecha en el año en la que toca adentrarse en la oscuridad y bucear en clásicos y novedades para pasar un Halloween de miedo. Cómics como El Diablo y Coral, películas como la premiada La hermanastra fea, series como It: Bienvenidos a Derry (precuela del éxito de Stephen King), o la nueva entrega del videojuego de terror japonés Silent Hill f son tan solo algunas propuestas para disfrutar sufriendo.

Películas, series, cómics y videojuegos para pasar miedo en Halloween 2025. En la imagen, el actor Oscar Isaac interpreta al doctor Frankenstein. EFE

Recomendaciones para Halloween por género

Terror psicológico

Películas y series

Secuela de la película Black Phone 2 .

. La hermanastra fea , mejor película en Sitges 2025.

, mejor película en Sitges 2025. Monstruo: La historia de Ed Gein , basada en la biografía del afamado asesino en serie y protagonizada por Charlie Hunnam.

, basada en la biografía del afamado asesino en serie y protagonizada por Charlie Hunnam. Miniserie de 8 episodios Incontrolables, un reformatorio con métodos muy controvertidos.

Libros y cómics

Los archivos de Creepy con los números del 99 al 103 de la considerada antología de terror por excelencia.

con los números del 99 al 103 de la considerada antología de terror por excelencia. From Hell , de Alan Moore, su visión perturbadora de Jack el Destripador.

, de Alan Moore, su visión perturbadora de Jack el Destripador. Ofrendas de verano, una casa en la que nada es lo que parece.

Videojuegos

El thriller de acción Alan Wake 2 .

. Luto , un juego de terror y puzles en primera persona.

, un juego de terror y puzles en primera persona. La aventura siniestra Little Nightmares III .

. Tormented Souls 2, para puristas del survival horror con aires retro.

Lo sobrenatural

Películas y series

De la saga de Expediente Warren, El último rito , necesaria para conocer el desenlace del matrimonio de exorcistas más famoso del mundo.

, necesaria para conocer el desenlace del matrimonio de exorcistas más famoso del mundo. Weapons , una gran opción para saltar de la butaca y pasarlo mal.

, una gran opción para saltar de la butaca y pasarlo mal. Miércoles estrenó su segunda temporada.

estrenó su segunda temporada. It: Bienvenidos a Derry resuelve los huecos previos que dejó la obra magna de Stephen King.

resuelve los huecos previos que dejó la obra magna de Stephen King. Dime tu nombre, sobre una posesión demoníaca.

Libros y cómics

El Diablo y Cora l, historia gráfica de una joven en su intento por romper su pacto con el mismísimo satanás.

l, historia gráfica de una joven en su intento por romper su pacto con el mismísimo satanás. Predicador o Hellblazer , clásicos que estrenan nuevos tomos.

o , clásicos que estrenan nuevos tomos. Siete en tinieblas y el mundo de terrores de pesadilla.

Videojuegos

Hades II es un descenso al inframundo candidato a convertirse en GOTY (juego del año).

es un descenso al inframundo candidato a convertirse en GOTY (juego del año). Doom: The Dark Ages es el lugar idóneo para disfrutar enfrentándose a hordas demoníacas.

Monstruos y fantasía

Películas y series

Frankenstein , de Guillermo del Toro.

, de Guillermo del Toro. La celebración del 50 aniversario de Tiburón , remasterizada y con documental incluido.

, remasterizada y con documental incluido. The Witcher , el cazador de monstruos.

, el cazador de monstruos. El universo Alien, estreno reciente de la primera temporada de la serie Alien Earth.

Libros y cómics

Salem’s Lot, segunda novela de Stephen King.

segunda novela de Stephen King. Hay algo matando niños , un cómic que estrena su octavo tomo.

, un cómic que estrena su octavo tomo. El clásico de los hermanos Grimm Hansel y Gretel reimaginado por el mismísimo Stephen King.

Videojuegos