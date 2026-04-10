Rosana presenta en Lanzarote su docuserie ‘Mejor vivir sin miedo’

La docuserie es un proyecto audiovisual profundamente emocional que recorre la trayectoria vital y artística de Rosana Arbelo

La artista canaria presentó la pasada noche de jueves en Arrecife, la docuserie ‘Mejor vivir sin miedo’. Se trató del pase inaugural en Canarias, donde se registró un aforo completo. Durante la presentación de la serie, el protagonismo como no podía ser de otra manera giró en torno a Rosana, con imágenes rodadas en Lanzarote.

Rosana durante su estreno en Lanzarote. Imagen cedida.

Al acto también llegaron invitados de diversos ámbitos de la vida cultural, social y política y contó con la asistencia de los centros educativos y colectivos que han participado en el desarrollo del documental, convirtiéndose así en un encuentro emotivo y significativo.

Proyecto audiovisual

‘Mejor vivir sin miedo’ es un proyecto audiovisual profundamente emocional que recorre la trayectoria vital y artística de Rosana, mostrando su evolución como creadora y su estrecho vínculo con Lanzarote. La docuserie convierte además a Arrecife en uno de sus escenarios principales, proyectando la identidad de la ciudad a nivel internacional.

El evento, impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, y el Área de Promoción Económica del Cabildo de Lanzarote mantuvo su carácter solidario. Con un precio de 5 euros, la recaudación se destinará íntegramente a LanzaroTEA, entidad que trabaja en la atención, apoyo e inclusión de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias.

Los tres episodios se emitirán pronto en Amazon Prime Video.