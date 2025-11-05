Peligran los fuegos artificiales en las fiestas de La Gomera y El Hierro

Las altas temperaturas y la normativa estatal ponen en riesgo los fuegos artificiales en las fiestas de La Gomera y El Hierro

RTVC.

Las altas temperaturas, junto con la estricta normativa estatal de seguridad en el uso de material pirotécnico, han puesto en jaque la celebración de numerosos festejos tradicionales en La Gomera y El Hierro, donde los fuegos artificiales son una parte esencial de las celebraciones populares.

Imagen de archivo

En muchos municipios, las restricciones impuestas por la legislación vigente, especialmente en condiciones meteorológicas adversas, han llevado a suspender o modificar los espectáculos pirotécnicos por riesgo de incendio o falta de infraestructuras adecuadas para el almacenamiento y transporte del material.

Ante esta situación, El Hierro ha anunciado que esta misma semana llevará la problemática a la Cámara Alta, con el objetivo de solicitar una flexibilización de la ley para las islas no capitalinas, donde las condiciones logísticas y de seguridad son diferentes a las de territorios más poblados.

Los herreños argumentan que, en islas pequeñas, no existen depósitos homologados para guardar material pirotécnico y su transporte desde otras islas resulta costoso y complejo, lo que pone en peligro la continuidad de una tradición profundamente arraigada en las fiestas locales.