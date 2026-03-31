Washington prioriza un acuerdo diplomático para finalizar la guerra mientras mantiene la presión militar sobre el nuevo régimen de Teherán

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anuncia que los contactos para alcanzar un pacto ganan fuerza. Estados Unidos busca la renuncia nuclear de Irán mediante un esfuerzo diplomático que Pakistán espera albergar próximamente. El Pentágono combina estos mensajes de diálogo con la ejecución de 200 ataques dinámicos para forzar una decisión de la cúpula iraní.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, junto al presidente de EEUU, Donald Trump, en una reunión del gabinete. – Europa Press/Contacto/Will Oliver – Pool via CNP

Pete Hegseth define la negociación como el esfuerzo principal de la administración actual para detener el conflicto. El secretario de Defensa prefiere alcanzar un acuerdo antes que continuar con la ofensiva militar en la región. Washington exige que Irán abandone sus ambiciones nucleares y entregue todo el material que posee actualmente.

El jefe del Pentágono reconoce que las conversaciones están activas y cuentan con el apoyo de otros actores internacionales. Pakistán confirmó recientemente su disposición para ser la sede de estos encuentros entre las partes enfrentadas. El Gobierno estadounidense valora positivamente que el proceso diplomático mantenga un ritmo constante de avance.

Hegseth lanzó una advertencia clara al nuevo régimen iraní durante su comparecencia ante los medios de comunicación. El secretario afirmó que el Pentágono «negocia con bombas» para obligar a Teherán a tomar una decisión definitiva. Las fuerzas estadounidenses visitaron este fin de semana a los contingentes que participan en la operación ‘Furia Épica’.

Impacto de la ofensiva militar

El jefe del Estado Mayor, Dan Caine, asegura que los ataques constantes dañan gravemente la moral del Ejército iraní. Las autoridades detectan deserciones generalizadas y una falta crítica de personal clave en las filas del enemigo. Esta situación genera una frustración creciente entre los altos mandos militares de la República Islámica.

Estados Unidos reivindica la eficacia de sus 200 ataques dinámicos basados en inteligencia obtenida en tiempo real. Estos bombardeos ajustan sus objetivos durante el vuelo para maximizar el daño a las infraestructuras estratégicas. El Pentágono mantiene la intensidad de la campaña para asegurar que Irán negocie con sensatez.

Hegseth recordó al nuevo régimen que el presidente Trump cumple siempre sus amenazas y no retrocede ante los desafíos. El secretario de Defensa instó a la cúpula política a mostrar más cordura que sus antecesores asesinados. Un fracaso en el pacto actual provocará una respuesta militar con una intensidad mucho mayor.

Incertidumbre sobre los plazos

El Gobierno de Estados Unidos evita fijar una fecha concreta para el final de la operación militar en curso. Hegseth rechaza revelar un calendario para no dar ventajas estratégicas a un enemigo que se oculta en búnkeres. El Ejército avanza por el buen camino según las metas internas definidas por el departamento de Defensa.

La decisión de detener la ofensiva recae exclusivamente en el presidente tras evaluar los intereses del pueblo estadounidense. Washington prefiere no centrarse en cifras exactas sobre la duración de la guerra en este momento del conflicto. Los objetivos militares determinan el ritmo de la misión y la firma del posible acuerdo de paz.

La Guardia Revolucionaria de Irán respondió con la previsión de un conflicto a largo plazo contra Estados Unidos. El cuerpo militar trabaja en la erosión del poder estadounidense e israelí en toda la región. Teherán prepara una batalla final mientras expande el frente de guerra de forma calculada.