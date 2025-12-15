El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha hablado esta mañana en Buenos Días Canarias (BDC) sobre la acogida de menores migrantes y la partida de 100 millones de euros que se aprobará mañana para el archipiélago

El Consejo de Ministros aprobará este martes, previsiblemente, una partida de 100 millones de euros para la acogida de menores migrantes en Canarias. Ese monto económico incluyen los 50 millones que reclamaba el Gobierno de Canarias.

Es una de las cuestiones de las que ha hablado esta mañana en Buenos Días Canarias (BDC) el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, que ha asegurado que se trata de una partida que «se incrementa exponencialmente y que lo que pretende es funcionar en paralelo, también, a la necesidad de derivar niños y niñas y adolescentes» a otras comunidades autónomas.

Pérez Correa: «El sistema de protección a menores migrantes está infrafinanciado». En la imagen, una voluntaria de Cruz Roja asiste a un menor llegado en una patera a Lanzarote, en una imagen de archivo. EFE/Adriel Perdomo

El responsable de la coordinación de políticas de acogida, protección y reubicación con las Comunidades Autónomas ha señalado, por otra parte, que el «sistema de protección está infrafinanciado». «El Estado ha hecho muchas transferencias a las Comunidades Autónomas para que los servicios públicos de centros residenciales de menores migrantes estén dotados, cuando menos en una calidad«, ha añadido.

Protección de menores en los entornos digitales

Asimismo, ha recordado en relación a la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales que la ley ha superado el periodo de enmiendas de los grupos», con el que se da el primer paso en el objetivo de preservar y garantizar los derechos de los menores en el ámbito digital, a la protección de sus datos personales y al acceso a contenidos adecuados para su edad.

Además, «es una ley de entornos digitales y menores absolutamente puntera en Europa y va a ser la primera ley integral que va a abordar los derechos digitales de la infancia», ha indicado Pérez Correa.