La demanda de perros de asistencia aumenta en Canarias. Tenerife cuenta con dos centros de adiestramiento para perros de asistencia, que facilitan la autonomía de personas con discapacidad.

Normalmente hay seis grupos de perros de asistencia estándar, luego se pueden personalizar adiestramientos a otro tipo de colectivos, pero normalmente son discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad física, niños con autismo, diabetes y epilésis, explica un técnico del equipo terapéutico canino de Globalterapiacan.

Tenerife cuenta con dos centros de adiestramiento especializados. La balterapia normalmente se dedica a las intervenciones asistidas con perros, al entrenamiento de perros de asistencia y a dar cursos de formación en adiestramiento e incluso¡ cursos más avanzados más referentes a este tipo de terapias y de intervenciones.

Como alternativa, el centro también impulsa programas de terapia asistida con perros. Las intervenciones normalmente las hacemos a nivel individual, pero normalmente son a nivel grupal.

La correcta selección de estos animales es primordial para que ellos mismos desarrollen su trabajo social.