La ONCE realizó una exhibición para poner en valor la función de estos animales

La Fundación ONCE del Perro Guía realizó una exhibición de estos animales en el Polideportivo Leoncio Castellano Arencibia, en Tamaraceite, barrio de Las Palmas de Gran Canaria. Esta iniciativa tiene como objetivo visibilizar el papel fundamental que desempeñan estos animales en la autonomía, la movilidad y la seguridad de las personas ciegas.

A la exhibición asistieron más de 200 escolares de distintos centros educativos de la capital grancanaria que pudieron conocer de primera mano el papel fundamental de estos perros guía en la vida de las personas con discapacidad visual.

Casi 40 perros guía en Canarias

La exhibición, celebrada bajo el lema ‘Mucho más que un perro’, permitió mostrar de forma práctica cómo los perros guía ayudan a sus usuarios a desplazarse con seguridad en entornos urbanos complejos gracias a un exigente proceso de adiestramiento especializado.

Los perros guía, una ayuda esencial para muchas personas en Canarias/ Imagen cedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

“Empieza desde cachorrito, con una sociabilización, un entrenamiento básico de obediencia y de cómo caminar por la ciudad y buscar una persona que vaya bien con ese perro. Es que, en cierto modo, mi trabajo es un poco como Cupido”, asegura Natalia Romero, instructora de movilidad con perro guía a RTVC.

Al acto acudieron la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, el delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López Mármol; la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Yurena García; y una representación de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, entre otras autoridades.

“Vamos a inaugurar una fase nueva que va a permitir aumentar el número de perros que puedan adjudicarse cada año. Tenemos ahora mismo unos 1.000 perros trabajando en toda España”, aseguró López Marmol.

En Canarias hay actualmente 38 perros guía en activo, de los cuales 24 se encuentran en Gran Canaria/ Imagen del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

En Canarias hay actualmente 38 perros guía en activo, de los cuales 24 se encuentran en Gran Canaria, una cifra que refleja no solo un recurso esencial para la movilidad, sino también un avance en derechos, inclusión y calidad de vida.