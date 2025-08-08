El personal de tierra del aeropuerto de Tenerife Sur irá a la huelga

La huelga comenzará el 16 y durante seis jornadas habrá paros en los aeropuertos de Barcelona-El Prat, Alicante, Palma, Málaga y Tenerife Sur

El personal de tierra del aeropuerto del sur irá a la huelga en seis jornadas de agosto. RTVC.

El sindicato UGT ha convocado una huelga de personal de tierra del grupo Menzies en cinco aeropuertos españoles. Los próximos días, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto habrá paros en los aeródromos de Barcelona-El Prat, Alicante, Palma, Málaga y Tenerife Sur.

En Barcelona, estarán llamados a la huelga en torno a 400 trabajadores de los cerca de 1.500 distribuidos por todo el territorio nacional.

Siete aerolíneas afectadas

Menzies da servicio a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air.

Esta huelga va a coincidir con la de los trabajadores del ‘handling’ de Ryanair, prevista también para esos días.

En un comunicado los representantes de los trabajadores han informado de los motivos, sobre todo, alegan «incumplimientos graves y reiterados de los acuerdos laborales y de las condiciones establecidas por convenio».

Entre esas vulneraciones, UGT cita «incumplimientos salariales, vulneración de los derechos de subrogación, desorganización en jornadas y horarios, errores constantes en la gestión de personal y nóminas».

También sostienen que se produce una falta de plantilla para afrontar la carga de trabajo, así como «imposición arbitraria de las vacaciones».

El sindicato asegura que la empresa incumple el convenio sectorial de ‘handling’, el convenio propio de la compañía y el acuerdo sectorial ratificado ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, SIMA, que en 2024, permitió desconvocar una huelga anterior.