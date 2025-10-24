Siete personas han sido atropelladas en Canarias desde el lunes

Carreteras es uno de los sectores con mayor siniestralidad laboral

Siete personas han sido atropelladas en Canarias desde el pasado lunes, según los datos que maneja el el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El accidente más grave tuvo lugar en Adeje, en el sur de Tenerife, en el que falleció un operario de carreteras. Los sindicatos exigen más medidas de seguridad para intentar minimizar los riesgos que corren.

Es uno de los sectores con mayor siniestralidad laboral. Más de 500 personas han fallecido por atropello en los últimos cinco años, 266 de ellas eran operarios y operarias de grúa o conservación de carreteras.

«La mayor parte de los accidentes se dan en horario nocturno cuando es verdad que hay menos vehículos en la vía, pero también los problemas de seguridad laboral son más que evidentes en este horario», ha señalado Héctor Fajardo, secretario de Organización de UGT Canarias.

Más campañas de prevención

En este sentido, para evitarlos aseguran que hay que poner el foco en las medidas de prevención e impulsar campañas de sensibilización, «que garanticen la integridad de esas personas trabajadoras que muchas veces lo hacen incluso con visibilidad no adecuada», ha añadido Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de CCOO Canarias.

«Se respeta muy poco por la ciudadanía, en general, esa señalización de obras que nos encontramos en la vía pública. Tiene que haber una implicación mayor desde el punto de vista del gobierno», añade Marrero.

«Además, ese servicio público está externalizado, está privatizado, por lo tanto, nosotros entendemos que esa labor que se hace en las carreteras tiene que estar gestionada directamente por la administración», ha concluido Fajardo.