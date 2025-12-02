Planas se compromete a defender el POSEI

El ministro de Agricultura ha expuesto en el Senado que defenderá el PSOEI en Bruselas ante la reclamación del senador de ASG, Fabián Chinea, sobre la PAC

El senador de ASG, Fabián Chinea, reclama una posición firme de España en Bruselas para defender el PSOEI. ASG.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comentado que defenderá el POSEI en Bruselas. Planas ha respondido en la Cámara Alta a la intervención del senador de la Agrupación Socialista Gomera, Fabián Chinea.

Chinea ha pedido una posición firme de España frente a «las directrices centralistas del futuro Presupuesto de la UE». En este sentido, ha manifestado su preocupación sobre la reforma de la Política Agraria Común, PAC.

Fabián Chinea ha asegurado que existe un «serio riesgo» de la propuesta de la Comisión Europea para las regiones ultraperiféricas. «Amenaza la viabilidad de la agricultura, la ganadería y la pesca en Canarias», ha incidido.

Sobrecostes por la lejanía del continente

El representante gomero ha recordado que Canarias afronta sobrecostes estructurales derivados de la lejanía, la doble insularidad y la fragmentación territorial. Ha reclamado políticas europeas estables y adaptadas a su realidad.

Con el programa POSEI “independiente, bien financiado y protegido de la lógica de recortes o de integración en instrumentos multisectoriales que diluyan su razón de ser”. Ha remarcado que ya el nuevo concepto planteado por la Comisión Europea, basado en la asignación de los fondos a los gobiernos de los Estados miembros, “supone una vulneración en toda regla de la política de cohesión regional que ha marcado las decisiones en la UE durante décadas”.

Respuesta de Planas

El ministro de Agricultura ha reconocido la preocupación expresada por el senador y aseguró que el Gobierno de España comparte plenamente la necesidad de preservar el estatus de las regiones ultraperiféricas dentro de la PAC.

Planas ha admitido que “aún no ha sido incluida en los documentos remitidos por la Comisión Europea a los gobiernos de los Estados miembros”. Ha apuntado que en la próxima reunión del Consejo Europeo se introducirá la especificidad canaria en el futuro presupuesto de la UE. Una condición, ha destacado, que defenderán el resto de Estados con territorios ultraperiféricos, como Francia y Portugal.