Además de las tradicionales actividades como talleres creativos y educativos, hinchables o áreas de multiaventura, la feria celebrará esta edición especial con grandes novedades

A un mes vista de que abra sus puertas, Planeta Gran Canaria ha anunciado las fechas de su edición más especial en Infecar. Este año, el festival familiar por excelencia de Gran Canaria celebra su 25 aniversario, del 26 de diciembre al 4 de enero, para reafirmarse como uno de los puntos de encuentro más queridos de la isla.

Planeta Gran Canaria regresa el 26 de diciembre a Infecar para celebrar su 25 aniversario. Cabildo de Gran Canaria.

Desde sus inicios, a finales de los años noventa, Planeta Gran Canaria ha perseguido el objetivo de ofrecer un espacio en el que las familias pudieran disfrutar de decenas de actividades educativas y entretenidas en estas fechas especiales. Y ese objetivo se ha cumplido con creces.

En estos 25 años, Planeta Gran Canaria ha visto crecer a muchos niños y niñas de la isla que iniciaban ilusionados sus vacaciones navideñas con un evento, especialmente, pensado para ellos y en el que las actividades eran siempre más divertidas porque las compartían con sus hermanos, primos o los amigos y amigas que se iban encontrando.

Estas Navidades más que nunca, Infecar, Feria de Gran Canaria volverá a transformarse en una gran zona de juegos, en la que la diversión, el aprendizaje y la ilusión construirán el patio en el que soñar con la magia navideña.

Talleres, multiaventura, pequelandia, youtubers…

En concreto, habrán talleres creativos y educativos, teatro infantil, hinchables, áreas de multiaventura, el pequelandia para los más pequeños de la casa… Planeta Gran Canaria propone un amplio programa de actividades para divertirse en familia durante estos días de vacaciones escolares.

Imágenes de la anterior edición de planeta Gran Canaria.

Pero, además, este año habrá grandes novedades para celebrar esta edición especial: mayor espacio para las actividades deportivas, actuaciones musicales para los más pequeños con Superabuela, un simulador de coches y la actuación del YouTuber y creador de contenidos Invictor, uno de los miembros fundadores de Los Compas, entre otras muchas cosas.

En Planeta Gran Canaria, también habrá zonas de descanso y de restauración para que las familias puedan aprovechar al máximo la feria. Y para que todos los niños y niñas puedan disfrutar sin límites con todas las actividades, Infecar volverá a adaptar estas experiencias para atender las necesidades de los menores que requieren atención especial.

Planeta Gran Canaria es un evento promovido y financiado por el Cabildo de Gran Canaria y organizado por Infecar, Feria de Gran Canaria, que cuenta como patrocinadores con la Fundación DISA, El Corte Inglés, Fred.Olsen Express y Dormitorum, y con Cajasiete como colaborador oficial