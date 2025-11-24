Educación ha abierto el plazo para optar a 235 plazas en las oposiciones docentes de 2026. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 22 de diciembre

Abierto el plazo para optar a 235 plazas en las oposiciones docentes de 2026. En la imagen, las pruebas que se celebraron el pasado mes de junio. Fotografía: Consejeria de Educación

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha iniciado este lunes el plazo para participar en el procedimiento selectivo de ingreso y acceso a los cuerpos docentes, cuyas pruebas se desarrollarán en el año 2026. El periodo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el próximo 22 de diciembre.

La directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, destacó que esta convocatoria “da continuidad a la ya iniciada en el mes de abril en la que se ofertaron cerca de un total de 1.400 plazas para docentes en el archipiélago para 2025 y 2026, con un proceso que forma parte del compromiso de Educación con un modelo de selección más ordenado y transparente, que contribuya a fortalecer la estabilidad de las plantillas en todas las islas”.

Según explicó, “estas 235 plazas se reservaron para 2026 teniendo en cuenta que son especialidades que no se vienen convocando con la frecuencia del resto más comunes, y al tratarse de especialidades de secundaria que imparten en Formación Profesional, este profesorado se encontraba en pleno proceso de pasar al sistema dual y consideramos que era mejor demorar la realización de las pruebas para que tuvieran mayor tiempo de preparación”.

Distribución de las 235 plazas para los oposiciones docentes

La convocatoria incluye un total de 235 plazas distribuidas entre el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria; el cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas; el cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño; y el cuerpo de profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional. La distribución contempla plazas de ingreso libre, acceso desde otros cuerpos y reserva para personas con discapacidad.

Plazas en Secundaria

En lo que se refiere a Secundaria, se convocan 192 plazas:

Especialidades de Procesos de Gestión Administrativa (66)

Oficina de Proyectos de Construcción (12)

Equipos Electrónicos (16)

Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido (13);

Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos (26)

Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico (17)

Procesos de Producción Agraria (15)

Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos (9)

Análisis y Química Industrial (10)

Procesos de Diagnóstico Clínico y Productos Ortoprotésicos (8)

Escuelas Oficiales de Idiomas

En el cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas se ofertan siete plazas de la especialidad de Español para Extranjeros.

Profesores de Artes Plásticas y Diseño

En lo que respecta al cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño, se convocan quince plazas:

Especialidades de Volumen (4);

Diseño de Interiores (4)

Medios Informáticos (4);

Medios Audiovisuales (3)

Profesores especialistas en Sectores Singulares de FP

En el cuerpo de profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional se ofertan las siguientes plazas:

Especialidades de Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble (10)

Soldadura (5)

Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (6).

Turnos y procedimiento

Del total de plazas, dieciséis estarán reservadas para el turno de discapacidad. Además, 192 serán de ingreso libre, 25 corresponderán al acceso desde el subgrupo A2 al subgrupo A1 en los cuerpos de Secundaria y Artes Plásticas y Diseño, y dos plazas permitirán el acceso al cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas por parte de personas funcionarias docentes de otros cuerpos del mismo grupo y nivel de complemento de destino.

Este segundo tramo de la convocatoria de puestos para docentes mantiene las novedades introducidas en los últimos procesos, entre las que destacan que las personas aspirantes deberán acudir a un acto de presentación y entregar la programación didáctica que será objeto de exposición en la segunda prueba del proceso selectivo. Este acto servirá también para que los tribunales comuniquen los criterios de valoración y las normas que regirán las pruebas. La fecha de este acto será anunciada por resolución de la Dirección General de Personal y Formación al Profesorado con al menos veinte días hábiles de antelación.



Asimismo, el procedimiento contempla que las aspirantes que no puedan acudir a la primera prueba por encontrarse en situación de maternidad por parto, por razones médicas justificadas mediante ingreso hospitalario o imposibilidad absoluta sobrevenida, serán convocadas a una segunda prueba que se celebrará como máximo siete días hábiles después de la fecha prevista inicialmente.



Otra de las modificaciones de este proceso permite que una misma persona pueda inscribirse hasta en dos especialidades por cada cuerpo docente. En caso de hacerlo en especialidades de cuerpos distintos, se garantizará la no coincidencia horaria de las pruebas para que puedan participar en ambas. También se establece que quienes ya formen parte de las listas de reserva no estarán obligados a presentarse de nuevo, salvo que tengan interés en acceder a una nueva especialidad en la que no figuren.