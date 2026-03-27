El plan, presentado por Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, nace ante las reclamaciones de familiares de usuarios, que se quejan de que hay muchos déficits desde hace años

El pleno del Cabildo de Gran Canaria ha rechazado una moción presentada por Coalición Canaria. Quería poner en marcha un plan de mejora de los centros de sociosanitarios e atención a personas con discapacidad intelectual.



La consejera de Política Social, Isabel Mena, afirma que los centros han sido «sobreinspeccionados» en el último año. Habla de 13 inspecciones externas al Cabildo en este periodo. Además, explica que están en un proceso de licitación de un concurso público. En él, se va a incrementar la inversión en más de un 30 % y por lo tanto la calidad.

Denuncias de las familias

Los familiares de los pacientes se quejan de que la atención en estos centros es muy mejorable. Un problema, que según afirman, sucede desde hace años.

Serbella Artiles, Presidenta de la Asociación de Familias CADI El Tablero, asegura que los centros no están climatizados y que no hay planes personalizados para los ususarios y usuarias. Algo, que asegura, solo son dos ejemplos de las «muchas carencias» que llevan años arrastrando este servicio.

Po su parte, Vidina Cabrera, Portavoz CC Cabildo de Gran Canaria, pide que se ponga en marcha un plan de evaluación y mejora continua de los CADI.