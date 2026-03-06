Las partes acuerdan un paquete de trabajo conjunto y exploran una red de alianzas en experimentación oceánica

PLOCAN colabora con centros de investigación de Corea del Sur realizando actividades en el ámbito de la robótica, la observación y la economía marina. El director de PLOCAN, José Joaquín Hernández Brito, afirmó que la colaboración “es fundamental” tras el encuentro de trabajo mantenido esta semana en la sede de Taliarte, en Gran Canaria.

PLOCAN y Corea del Sur impulsan alianzas en robótica, observación y economía marina. Imagen cedida por PLOCAN

Miembros del Korea Institute of Ocean Science and Technology (KIOST), acompañados por representantes de KRISO (Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering) y de la empresa Aquadron avanzaron, junto a los responsables de PLOCAN, una hoja de ruta de cooperación orientada a compartir capacidades en distintos ámbitos de la experimentación científica y tecnológica oceánica.

“Ese país y, en concreto, este tipo de centros de investigación están avanzando y sus gobiernos están invirtiendo para ello. Nosotros estamos orientados en la misma dirección. Por eso, podemos generar espacios de colaboración conjuntos”, explicó José Joaquín Hernández Brito.

Red de cooperación Corea-Europa

Durante el encuentro, ambas partes abordaron oportunidades concretas de colaboración institucional y público-privada, explorando además el establecimiento de una red de cooperación Corea–Europa en este ámbito.

Según un comunicado de prensa, se acordaron seis líneas de trabajo conjunto, entre las que destacan ámbitos como la exploración de gemelos digitales oceánicos, impulso para favorecer el empleo de la robótica marina, facilitar el acceso a los bancos de ensayos de cada una de las partes y la participación conjunta en proyectos europeos.

A estas iniciativas se sumaron, además, el intercambio en materia formativa del personal, aprovechado iniciativas ya consolidadas como la Glider School de PLOCAN, y el establecimiento de un memorándum que recoja todos estos aspectos y las expectativas previstas de la colaboración.

Ambas partes prevén también avanzar en una invitación a PLOCAN para visitar el test site coreano y trabajar para apoyar la incorporación de KIOST como observador en EMSO ERIC, en la que participa PLOCAN, reforzando los vínculos con el ecosistema europeo de observación a largo plazo.