Podemos Canarias define sus candidaturas para las autonómicas y municipales de 2027

Gemma Martínez Soliño encabezará la lista al Parlamento de Canarias en las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2027 tras imponerse en las primarias de la formación morada

Gemma Martínez Soliño y Noemí Santana, de Podemos Canarias. Imagen Podemos Canarias / Europa Press

Podemos Canarias ha definido sus principales candidaturas para las elecciones autonómicas, insulares y municipales de mayo de 2027, en las que Gemma Martínez Soliño encabezará la lista al Parlamento de Canarias, tras imponerse en las primarias de la formación morada; mientras que Noemí Santana encabezará la candidatura al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El proceso también ha definido las candidaturas a los principales ayuntamientos y cabildos del archipiélago, aunque su configuración definitiva dependerá de las negociaciones con otras fuerzas de izquierda, según ha informado Podemos Canarias en nota de prensa.

Por su parte, Fernando Ruiz será el candidato de la formación morada a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife; mientras que en San Cristóbal de La Laguna será el exdiputado autonómico Manuel Marrero quien liderará la lista municipal.

Objetivo: recuperar espacios políticos

De esta forma, desde Podemos Canarias se busca reforzar su presencia institucional y recuperar espacios políticos «desde los que defender el derecho a la vivienda, los servicios públicos y las necesidades de los barrios».

Las primarias también han servido para establecer las candidaturas a cuatro cabildos insulares como es el caso de María del Cristo González, que encabezará la lista al Cabildo de Tenerife, mientras Rafael Segura lo hará en Gran Canaria.

En Lanzarote, por su parte, la candidata será María Antonia Perera, mientras David Lana liderará la candidatura al Cabildo de La Palma. De esta forma, Podemos Canarias configura sus principales equipos insulares para «defender un modelo de desarrollo sostenible, garantizar los derechos sociales y afrontar los problemas» que afectan a la población canaria.

Explorar nuevas alianzas

De todos modos, indican que estos resultados «no suponen el cierre definitivo» de las candidaturas electorales, ya que la formación morada mantiene abiertas las negociaciones con otras fuerzas de la izquierda alternativa, tales como Izquierda Unida, Nueva Canarias, Sí Se Puede y Sumar.

El objetivo en este caso es el de explorar acuerdos que permitan construir una «alternativa política amplia» para las próximas elecciones.

Al respecto, la secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana, defiende una estrategia basada en la «cooperación y la participación» porque, matiza, «no se trata solo de elegir nombres, sino de ofrecer soluciones a quienes viven aquí. Defender la vivienda, los servicios públicos» y el territorio «exige participación y acuerdos honestos».

Tras esta primera convocatoria de primarias de Podemos Canarias, se celebrará una segunda convocatoria para elegir candidaturas a otros municipios como Arrecife, Adeje, Arucas y Santa Cruz de La Palma, además de completar las correspondientes al resto de cabildos insulares.

En la primera convocatoria de primarias la votación se desarrolló entre el 5 y el 11 de octubre. Además a partir de este 14 de octubre, Podemos abre también sus primarias estatales para elegir a la candidata a la Presidencia del Gobierno de España y las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado.

En este caso las votaciones se desarrollarán durante los días 14 y 15 de octubre para concurrir a las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre.