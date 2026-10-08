Las candidaturas de los partidos políticos que obtengan al menos un diputado recibirán además 0,81 euros por cada voto logrado en el Congreso y 0,32 euros por cada voto en el Senado

Los partidos políticos recibirán más de 21.000 euros por cada escaño en las elecciones generales. EFE

Los partidos políticos recibirán 21.167,64 euros por cada escaño que obtengan en el Congreso o el Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

A esta cantidad se sumarán 0,81 euros por cada voto conseguido por las candidaturas que logren al menos un escaño en la Cámara baja y 0,32 euros por cada voto en la Cámara alta.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la orden del Ministerio de Hacienda que fija las cantidades de las subvenciones destinadas a cubrir los gastos electorales de los comicios.

Grupo parlamentario propio en alguna de las dos Cámaras

La norma establece también que el límite de gasto electoral será el resultado de multiplicar por 0,37 euros el número de habitantes de derecho de las circunscripciones en las que cada formación presente candidatura.

Además, Hacienda abonará 0,26 euros por elector por el envío directo de sobres, papeletas, propaganda y publicidad electoral en cada circunscripción donde el partido presente listas al Congreso y al Senado. Para acceder a esta última subvención, la candidatura deberá obtener grupo parlamentario propio en alguna de las dos Cámaras.