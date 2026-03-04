Podemos presenta el «Decreto Social para Canarias»

La formación política pretende con el «Decreto Social para Canarias» reforzar la protección y bienestar de la ciudadanía de las islas

Informa: Redacción Informativos RTVC

La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, ha afirmado este miércoles que han aprendido del «castañazo» que se dieron las izquierdas en 2023 al acudir de forma atomizada a las elecciones, de forma que aboga por «construir algo en el que todas nos sintamos cómodas», centrándose en los valores y principios compartidos y no en las marcas.

Santana se ha presentado en estos términos durante la presentación del ‘Decreto Social para Canarias’, una iniciativa del partido que se enfoca en reforzar la protección y el bienestar de la ciudadanía en las islas como alternativa al decreto que postula Fernando Clavijo.

«Ahora mismo estamos en un momento de escucharnos. Estamos todas preocupadas con el futuro, tanto de este país como de nuestro territorio y, por lo tanto, queremos hacer bien nuestros deberes y llegar en las mejores condiciones a unas convocatorias electorales, ya sean a nivel estatal o autonómico. Y, en este sentido, yo creo que debe primar la generosidad y la escucha», ha declarado Santana.

La diputada en el Congreso ha señalado que cree que, a nivel autonómico, están haciendo los «deberes desde hace ya bastante tiempo» y que los partidos de izquierda ya llevan meses sentándose en una mesa de diálogo, realizando acciones conjuntas y «trabajando de la mano».

La diputada de Podemos Noemí Santana (d) presentó este miércoles en rueda de prensa la propuesta del partido de ‘Decreto Social para Canarias’, orientada a reforzar la protección y el bienestar de la ciudadanía del archipiélago. EFE/Angel Medina G.

Candidatura de izquierda transformadora

A nivel estatal, ha señalado que el partido también quiere llegar «en las mejores condiciones» a las elecciones «y articular una candidatura de la izquierda transformadora«.

En ese sentido, ha indicado que no ven «con malos ojos, sino todo lo contrario, que haya gente que esté dando pasos adelante en búsqueda de esta confluencia».

«Hemos escuchado esas charlas que ha emprendido (el diputado de ERC Gabriel) Rufián y yo creo que el otro día nuestra compañera Irene Montero tendió un puente enorme diciéndole que sí, que hay que sentarse a hablar y que hay que escucharnos para intentar construir algo en el que todas nos sintamos cómodas», ha agregado.

Santana ha asegurado que el partido no vive ajeno a la realidad de la ciudadanía, que les transmite «sus miedos de cara al futuro y lo que podría venir», motivo por el que son conscientes de que tienen «una responsabilidad enorme».

«Nosotras lo tenemos muy claro, el problema no van a ser las marcas ni el paraguas o qué nos va a cubrir a toda la izquierda para poder concurrir a un posible eh proceso electoral. Por nuestra parte lo que importa no es el vehículo, sino el cómo y para qué», ha dicho.

«Errores del pasado»

En ese sentido, ha asegurado que han aprendido «de errores del pasado» al señalar que si se sientan a hablar del reparto de sillones o del lugar de los nombres en las papeletas «eso va a nacer fracasando», pero que si hablan «de lo que nos une, de los valores y de los principios compartidos, y de las soluciones que queremos poner sobre la mesa ante los problemas que nos encontramos, eso vemos que es mucho más efectivo y que nos hace avanzar».

«También aprendimos yo creo del castañazo, y así de claro lo digo, del año de 2023 de acudir de forma atomizada; fue muy revelador y no queremos que vuelva a ocurrir lo mismo», ha manifestado.

«Creo que somos necesarios los que ya estamos y las que ya estamos trabajando y ya estamos surcando este camino, pero también invitamos a los que todavía no están convencidos a que sumen sus esfuerzos a este objetivo porque creo que es lo que nos está requiriendo la ciudadanía», ha concluido Santana.