El programa de este lunes pone el foco en la inserción educativa y profesional de jóvenes con discapacidad

Televisión Canaria emite este lunes, a las 22:40 horas, una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa’, presentada por Eloísa González, que abordará la inserción educativa y profesional de jóvenes con discapacidad, un tema de gran relevancia social.

El programa contará con la participación especial de Poli Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, quien reflexionará sobre los retos y oportunidades de la Formación Profesional en las Islas, con especial atención a la FP Inclusiva y al innovador proyecto NEAE+21, que permite a jóvenes con diversidad funcional poder optar a oferta educativa hasta los 30 años.

Con su participación, pondrá el foco en la vocación juvenil como motor de transformación, así como en la urgencia de derribar barreras que aún impiden que puedan desarrollar su talento y construir un proyecto de vida digno y autónomo.

Durante la entrevista, el consejero mostrará su lado más personal y cercano, compartiendo vivencias familiares, su vocación educativa y las razones que lo impulsan a trabajar por una educación accesible, digna y transformadora para todos.

Como es habitual, el programa incluirá una cámara oculta en la que se recrearán los prejuicios que todavía subyacen sobre las personas que estudian FP, enfrentándose al juicio y al escepticismo de quienes dudan de sus capacidades.Además, dos protagonistas con historias de vida inspiradoras sorprenderán en el plató con testimonios que emocionarán a los espectadores.