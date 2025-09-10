El consejero de Educación reconoce las dificultades del profesorado para encontrar alojamiento y anuncia que se estudian soluciones junto a los sindicatos.

Poli Suárez: “No podemos dar la espalda al problema de la vivienda para los docentes” / Foto: La Radio Canaria.

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha asegurado hoy en el programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria que uno de los principales problemas a los que se enfrentan los docentes que deben desplazarse para trabajar es el acceso a la vivienda, especialmente en las islas no capitalinas.

En declaraciones a la Radio Pública, Suárez ha planteado varias alternativas. «También tenemos que hablar de ampliar las residencias escolares y poder dar cabida al profesorado. Sobre todo en las no capitalinas, que es donde hay más dificultad para encontrar una vivienda», ha aseverado.

«No podemos darle la espalda al problema. Hay que tratarlo. De hecho, estamos trabajando con los representantes sindicales para buscar qué tipo de soluciones poner sobre la mesa», ha señalado.

Suárez: «Tenemos que hablar de ampliar las residencias escolares y poder dar cabida al profesorado»

Poli Suárez, consejero de Educación del Gobierno de Canarias, en De La Noche Al Día de La Radio Canaria / Foto: La Radio Canaria.

Inicio del curso en Canarias

Las declaraciones coinciden con el inicio del curso 2025/2026 en Canarias. Este miércoles se incorporan a las aulas más de 60.000 estudiantes de Secundaria, mientras que mañana jueves será el turno de los 24.980 alumnos y alumnas de Bachillerato. La Formación Profesional comenzará el próximo lunes, 15 de septiembre.

En conjunto, este curso movilizará en todo el Archipiélago a cerca de 236.000 estudiantes en todas las etapas educativas.