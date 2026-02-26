El consejero inaugura en Tenerife unas jornadas dirigidas a docentes, alumnado y familias centradas en la convivencia positiva y la salud mental

El consejero de Educación, Poli Suárez, ha inaugurado este jueves las jornadas ‘Hablemos de Bienestar Emocional’. El encuentro formativo, que se celebra en la sede de la Fundación CajaCanarias en Santa Cruz de Tenerife, convierte durante tres días a la salud mental en el eje central de la reflexión educativa en las islas.

Poli Suárez sitúa el bienestar emocional como eje estratégico del sistema educativo canario / Consejería de Educación

Esta iniciativa está dirigida a los tres grandes pilares de la comunidad educativa: el profesorado, el alumnado y las familias.

Suárez ha subrayado durante su intervención que el bienestar emocional debe situarse «en el centro de la vida escolar», dejando de ser algo accesorio para convertirse en una condición imprescindible para el aprendizaje.

Respuesta estructurada frente a los nuevos riesgos

El titular de Educación ha puesto el foco en el actual contexto social, marcado por la hiperconectividad, la presión de las redes sociales y un ritmo acelerado que afecta de manera directa a la infancia y la adolescencia. Ante esta realidad, defendió que su departamento debe liderar una respuesta estructurada que dote a la comunidad de herramientas eficaces.

El objetivo es anticiparse a los riesgos y poder acompañar de forma adecuada situaciones tan delicadas como el acoso, el duelo o la conducta suicida, construyendo siempre «entornos emocionalmente seguros».

El consejero también quiso destacar el papel esencial que juega el profesorado, al que definió como el «pilar fundamental del sistema». En este sentido, reafirmó el compromiso del Gobierno para reforzar el Área de Convivencia y Bienestar, así como los equipos específicos de apoyo y la formación práctica.

Hacia una nueva ley autonómica

Durante el acto inaugural, Suárez avanzó que la Consejería ya está trabajando en la redacción de la futura Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado.

Esta nueva norma tiene como principal objetivo convertirse en un marco estable y seguro para toda la comunidad educativa de Canarias.

Según el consejero, resulta fundamental contar con una legislación que permita saber cómo atender mejor a los estudiantes en las aulas, pero también cómo proteger y acompañar al profesorado en su labor diaria.

Tres días de formación y diálogo

Las jornadas, organizadas en colaboración con la Fundación CajaCanarias, combinan desde hoy hasta el sábado talleres, ponencias y mesas de diálogo.

El programa aborda cuestiones de máxima actualidad como la gestión positiva de la convivencia, la prevención del ciberacoso y la intervención temprana ante situaciones de riesgo.

A lo largo de las diferentes sesiones se tratarán temas como la conducta suicida y el acompañamiento en situaciones de duelo, contando con la participación de equipos especializados como el Equipo Alisio. Asimismo, se dedicará un espacio importante al bienestar digital, analizando la influencia real que tienen las redes sociales sobre la autoestima de los más jóvenes.