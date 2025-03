Los representantes sindicales de las fuerzas de seguridad protestan frente a la Delegación del Gobierno de Canarias por la cesión de competencias en inmigración

Policías y guardias civiles protestan por la cesión de competencia de migración a Cataluña

Representantes sindicales de la Policía Nacional y de asociaciones de la Guardia Civil se han concentrado ante la Delegación del Gobierno en Canarias para protestar contra la cesión de competencias en materia de inmigración a favor de la Generalitat de Cataluña.

El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Juan Couce, ha argumentado que las competencias que se delegan son exclusivas de la Policía Nacional, como la documentación de extranjería, o correspondientes a la Guardia Civil, como la vigilancia de costas y fronteras.

«Consideramos que es algo ilegal, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que estas competencias no se pueden delegar a las policías autonómicas, no entendemos cómo el ministro Marlaska ha dicho en el Congreso que no se iba a hacer y poco tiempo después hemos visto que han cambiado de idea», ha manifestado Couce.

Seguridad nacional

Con motivo de las concentraciones celebradas en todo el país, estos representantes de miembros de las fuerzas de seguridad expresan que les «preocupa profundamente que un Gobierno, para mantenerse en el poder, vulnere las leyes y ceda a chantajes políticos, poniendo en riesgo la seguridad nacional y engañando a Europa sobre los peligros que amenazan nuestras fronteras y la lucha contra el crimen en todas sus formas».

A su juicio, un cuerpo policial autonómico no puede asumir funciones que, constitucionalmente, corresponden exclusivamente a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.

La ley ya delimita las atribuciones de los cuerpos autonómicos y locales, y ninguna de ellas puede afectar a la seguridad nacional, argumentan los convocantes de las protestas.

Denuncias

«Si nadie pone freno a esta situación, seremos los propios policías y guardias civiles, junto a partidos, instituciones y ciudadanos que aún creen en el imperio de la ley, quienes acabemos con esta locura, siempre dentro de la legalidad», anuncian los sindicatos y asociaciones que convocan esta protesta.

Asimismo, piden al Gobierno «claridad y contundencia en su respaldo a la legalidad y a la Policía del Estado».

También denuncian que no se cumple el acuerdo de equiparación salarial y policías nacionales y guardias civiles se jubilan en una situación de precariedad. Mientras que, los cuerpos autonómicos gozan de mejor situación.