Un comercial detenido por formalizar más de 200 contratos falsos mediante el robo de datos personales a comerciantes.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron recientemente en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 37 años. El arrestado tramitó ilegalmente 239 contratos de telecomunicaciones usando datos de víctimas captadas en comercios del sur insular. Esta operación policial culminó tras una investigación iniciada en julio de 2023 por la denuncia de una operadora del sector.

La Policía Nacional desarticula una red de estafa telefónica masiva en Gran Canaria / Imagen de archivo

El principal investigado trabajaba como agente comercial en el sector de las telecomunicaciones. Él visitaba principalmente diversos establecimientos ubicados en la zona sur de Gran Canaria. Durante sus visitas ofrecía supuestos descuentos y ventajas económicas muy atractivas.

De esta forma lograba obtener los datos personales de los responsables de estos negocios. El detenido utilizaba engaños para conseguir documentos como el DNI y certificados bancarios. Con esta información en su poder iniciaba la fase del fraude masivo.

El comercial generaba entonces contratos de líneas telefónicas y portabilidades sin consentimiento alguno. También financiaba la compra de dispositivos electrónicos de alta gama a nombre de terceros. En algunos casos llegó a formalizar hasta 36 contratos distintos con un mismo titular.

Estructura de la organización

Otras tres personas resultaron investigadas por su presunta implicación en estos hechos delictivos. El grupo incluía a un hombre y dos mujeres con roles específicos de colaboración. Ellos ayudaban en la ejecución del fraude o en la recepción de productos.

Los implicados recibían dispositivos de alta gama, electrodomésticos y vehículos de movilidad personal. Para recoger estos artículos se hacían pasar por las víctimas legítimas. Incluso falsificaban las firmas de los afectados para consumar la estafa con éxito.

Posteriormente vendían todos estos productos ilícitos a través de diversos canales de venta extraoficiales. Esta actividad permitía al grupo obtener beneficios económicos directos de forma continuada. La policía realizó un análisis exhaustivo de toda la documentación mercantil intervenida.

Resolución del caso judicial

La investigación policial comenzó específicamente el pasado día 7 de julio del año 2023. Una importante empresa de telecomunicaciones alertó entonces sobre un posible fraude continuado. Los agentes detectaron finalmente el uso sistemático de documentación manipulada o falsificada.

El detenido principal ya contaba con antecedentes policiales previos por hechos de similar naturaleza. La autoridad judicial competente recibió al arrestado tras finalizar todas las diligencias policiales. El hombre enfrenta ahora presuntos delitos de estafa y falsificación de documento mercantil.

Las víctimas desconocían totalmente la existencia de estas deudas y contratos a su nombre. La Policía Nacional logró así desmantelar este sistema de manipulación documental prolongado.