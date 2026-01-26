Dos jóvenes han sido detenidos en un operativo policial desplegado en la zona de Sanz Orrio, en el barrio capitalino de La Isleta

Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo durante la madrugada del pasado 25 de enero un dispositivo especial de vigilancia en el barrio de La Isleta, concretamente en la zona de Sanz Orrio, ante las quejas vecinales que alertaban de una posible actividad de tráfico de drogas.

Imagen de archivo | Policía Nacional

El operativo fue desarrollado de manera conjunta por la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de Guías Caninos, con apoyo de agentes de paisano que realizaron labores de observación discreta en el entorno.

Primeras intervenciones

Durante el dispositivo, los agentes detectaron cómo uno de los investigados realizaba múltiples transacciones de sustancias estupefacientes tanto a viandantes como a ocupantes de vehículos. Tras una de estas ventas, los policías interceptaron uno de los vehículos implicados, localizando en su interior sustancias estupefacientes.

Detenciones

Como resultado final del operativo, se procedió a la detención de dos jóvenes como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

En el transcurso de la intervención, los agentes incautaron más de 450 euros en efectivo, diversas dosis de cocaína y hachís, así como varios teléfonos móviles que, presuntamente, eran utilizados para la actividad ilícita.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente en las próximas horas.