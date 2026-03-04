El operativo se ha saldado con cinco personas detenidas y la clausura judicial del establecimiento

Agentes de la Policía Nacional han logrado desmantelar un activo punto de venta de sustancias estupefacientes que se había establecido en el sur de Tenerife. El local investigado operaba bajo la apariencia de un club social sin ánimo de lucro, pero en la práctica funcionaba como un centro de distribución de drogas orientado principalmente hacia los turistas.

La intervención policial culminó con la detención de cinco personas por su presunta implicación directa en los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita.

Quejas de comerciantes en Fañabé

La investigación se inició el pasado mes de enero en el entorno del Centro Comercial Fañabé Plaza. Las autoridades comenzaron las diligencias tras recibir numerosas quejas de los comerciantes de la zona, quienes alertaban sobre la sospechosa actividad de varias asociaciones cannábicas.

Ante estas continuas denuncias ciudadanas, las fuerzas de seguridad procedieron a establecer numerosos dispositivos policiales de vigilancia en los alrededores del recinto.

Registros simultáneos y uso de testaferros

Fruto de estas pesquisas, el pasado 12 de febrero se llevaron a cabo dos entradas y registros de manera simultánea. Los efectivos intervinieron tanto en el propio local investigado como en un domicilio particular que estaba siendo utilizado como instalación de cultivo en interior.

Durante la operación, el análisis de la documentación intervenida permitió a los agentes comprobar que los arrestados utilizaban testaferros en la gestión oficial de la asociación. De esta manera, intentaban ocultar su implicación directa en la actividad delictiva.

Importante incautación de estupefacientes

El dispositivo policial se saldó con la intervención de una importante y variada cantidad de sustancias estupefacientes. En concreto, los agentes incautaron 2,148 kilogramos de marihuana, casi 380 gramos de hachís, además de diversas cantidades de polen, rosin, cigarrillos y más de 50 productos alimenticios elaborados con THC.

En los registros también se localizaron 81 plantas de marihuana, material logístico para el cultivo indoor, 2.825 euros en efectivo y un reloj valorado en unos 12.000 euros.

Clausura del recinto y trabajo conjunto

Como resultado final de esta exhaustiva investigación, la autoridad judicial autorizó el cierre y el precinto del local. Este recinto se ha convertido en el sexto establecimiento de estas características que resulta clausurado por orden judicial desde el pasado mes de octubre.

El éxito de la operación ha radicado en la estrecha colaboración mantenida entre los Juzgados, la Policía Nacional y la Policía Local de Adeje. Este último cuerpo de seguridad participó de forma activa con su Unidad de Guías Caninos, una división especializada en la detección de droga y dinero.

Igualmente, la Policía Local de Adeje fue la encargada de realizar una inspección administrativa del establecimiento, tramitando los correspondientes informes tras detectar diversas infracciones e irregularidades.