Tres personas han sido detenidas y se han incautado diversas cantidades de sustancia estupefaciente

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un activo punto de venta de estupefacientes que operaba en el corazón de la capital tinerfeña. La operación se ha saldado con la detención de tres individuos acusados de un presunto delito de tráfico de drogas.

La Policía Nacional desmantela un punto de venta de marihuana y hachís en Tenerife / Policía Nacional

La investigación reveló que el local, situado en el centro del municipio, funcionaba bajo el amparo de una «aparente y ficticia legalidad» como asociación privada. Sin embargo, los agentes comprobaron que la realidad era muy distinta: al establecimiento acudía un gran número de personas a lo largo de todo el día, incluidos muchos ciudadanos extranjeros, con la única finalidad de adquirir sustancias estupefacientes.

Colaboración policial y registro

El operativo contó con la estrecha colaboración de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, incluyendo el apoyo de su Unidad de Guías Caninos. Tras recabar las pruebas necesarias, se solicitó la autorización judicial para la entrada y registro del inmueble, momento en el que se produjeron los arrestos.

Incautación de «Dabtella» y jarabes de THC

Durante el registro, los agentes intervinieron una gran variedad de productos, destacando no solo la droga en bruto, sino también elaboraciones sofisticadas derivadas del cannabis. El material incautado incluye:

2.931 gramos de marihuana.

de marihuana. 814 gramos de hachís.

de hachís. 291 gramos de ice hachís (concentrado de alta pureza).

de ice hachís (concentrado de alta pureza). 110 gramos de rosin y 43 paquetes de hash rosin.

de rosin y 43 paquetes de hash rosin. 36 botes de syrup (jarabe infusionado) de 300 mg de THC.

de syrup (jarabe infusionado) de 300 mg de THC. 6 botes de comestibles denominados «dabtella».

de comestibles denominados «dabtella». Varios dispositivos de vapeo, cigarros tipo porro y 630 euros en efectivo.

Los tres detenidos ya han sido puestos a disposición judicial, dándose por desarticulado este punto de venta en la zona centro.