Los agentes solicitaron la entrada y registro tras la intervención de la Policía Local en el domicilio donde se halla la droga

La Policía Nacional detiene a un hombre por tener 2 kg de hachís y 44.483 euros

Agentes de la Policía Nacional fueron requeridos por los agentes de la Policía Local tras una intervención en un domicilio con una persona que presentaba un estado de ansiedad y agresividad, en la que observaron la presencia de droga en el interior, durante su actuación.

Los hechos tuvieron lugar en un domicilio del barrio de Ofra. Todo ellos tras una llamada que alertaba que un varón de 54 años se encontraba agitado y agresivo con su madre. Los agentes de la Policía Local lograron estabilizar al varón con ayuda de los servicios sanitarios presentes en el lugar. Al momento observaron la presencia, sobre una mesa, de varias tabletas de hachís, un cuchillo de grandes dimensiones y dinero en efectivo. Tras lo visto, precintaron la vivienda dan cuenta a la Policía Nacional para que procedan a intervenir.

En las labores de detección, tanto del dinero en efectivo como de las sustancias estupefacientes, también colaboró la Unidad Canina del cuerpo local de seguridad.

Material incautado

Una vez recabada la información y tras las oportunas gestiones de investigación, los agentes de la Policía Nacional proceden a la entrada y registro, previa autorización judicial, incautando 2 kilogramos de hachís y un total de 44.483 euros en efectivo.

Finalmente, el hombre ha sido detenido por un presunto delito de tráfico de drogas y puesto a disposición de la autoridad judicial competente.