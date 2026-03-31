La medida da continuidad al trabajo iniciado con las federaciones y la RFEF para desbloquear la situación y garantizar el derecho de estos menores a participar en el fútbol base en condiciones de igualdad

Deportes emite la resolución jurídica que facilita la práctica de fútbol federado a los menores migrantes tutelados.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes ha dado un paso decisivo para garantizar la inclusión de los menores migrantes no acompañados tutelados en Canarias en el fútbol base federado, tras instar formalmente a las federaciones a expedir las licencias necesarias para su participación en competiciones autonómicas.

Esta decisión da continuidad al trabajo desarrollado en las últimas semanas por el Ejecutivo autonómico, que, bajo el impulso del consejero, promovió un proceso de diálogo con las federaciones interinsulares y la Real Federación Española de Fútbol con el objetivo de encontrar una solución ajustada a la legalidad y centrada en el interés superior del menor. Fruto de ese trabajo coordinado, se ha logrado desbloquear una situación que afectaba directamente a jóvenes en situación de especial vulnerabilidad y que veían limitado su acceso al deporte base.

En este sentido, el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, y el director general de Deportes, José Francisco Pérez, subrayaron que “el Gobierno de Canarias no podía permanecer ajeno a una realidad que afecta directamente al bienestar y al desarrollo de estos más de 3.700 menores”. Añadieron que “hablamos de chicos y chicas que están bajo la tutela de la administración pública, y que deben tener las mismas oportunidades que cualquier otro menor para practicar deporte en su entorno”.

Derechos básicos

Ambos concluyeron que “la normativa internacional no puede interpretarse de forma que limite derechos básicos cuando el propio ordenamiento jurídico español ampara su participación”, defendiendo que “el interés superior del menor debe situarse siempre en el centro de cualquier decisión”.

La resolución adoptada por el Gobierno de Canarias se sustenta en un análisis jurídico detallado que concluye que estos menores, al encontrarse bajo tutela pública y en situación administrativa regular, cuentan con el respaldo necesario para acceder a la práctica deportiva federada en España. De este modo, se establece que las federaciones deben ajustar su actuación al marco legal estatal, evitando interpretaciones restrictivas que puedan derivar en situaciones de desigualdad o exclusión.

Asimismo, la resolución determina que la normativa internacional debe interpretarse en consonancia con la realidad social y jurídica del archipiélago, donde estos menores no se encuentran por motivos deportivos ni forman parte de operaciones vinculadas al mercado del fútbol, sino que han llegado en busca de protección y están bajo la responsabilidad directa de la administración autonómica.

Interés del menor

El Gobierno refuerza con esta medida su compromiso con la inclusión social a través del deporte, además de afianzar el fútbol base como un espacio de integración. Así, se pone además de manifiesto el papel del deporte como herramienta educativa y de cohesión, especialmente relevante en contextos de vulnerabilidad.

De esta forma, avanza en su objetivo de garantizar que ningún menor tutelado quede fuera del sistema deportivo por razones administrativas o interpretativas, asegurando su derecho a participar en igualdad de condiciones y favoreciendo su plena integración en la sociedad canaria.