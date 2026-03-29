El Gobierno regional activa los protocolos de emergencia ante la llegada de polvo en suspensión y rachas que superarán los 80 kilómetros por hora

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta en todo el archipiélago debido a la previsión de fenómenos meteorológicos adversos. Esta decisión responde a la actualización del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), basándose en las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las autoridades vigilan de cerca la evolución de dos factores principales: la entrada de una densa calima y el azote de vientos intensos que afectarán a las islas durante los próximos días.

Informan: Cristina Flores / Gloria Torres

El primer aviso se centra en la presencia de «calima afectando a superficie, a medianías y cumbres de todas las islas, con concentraciones importantes de polvo en suspensión en toda la comunidad autónoma». Según los documentos oficiales, la visibilidad se reducirá de forma progresiva a partir del mediodía de este lunes 30 de marzo. El fenómeno comenzará a manifestarse inicialmente en las islas orientales para luego extenderse al resto del archipiélago durante la tarde del lunes y la jornada del martes, cuando el polvo sahariano cubrirá por completo el cielo canario.

Rachas huracanadas en las cumbres

En paralelo a la calima, el Ejecutivo autonómico mantiene la vigilancia por vientos fuertes y persistentes del nordeste, con rachas que podrán alcanzar y superar los 80 km/h en las zonas más expuestas. Este episodio de viento comenzará de forma oficial a las 09:00 horas del lunes, rotando hacia el este en las medianías y zonas altas de las islas a medida que avance la jornada. La intensidad del aire obligará a extremar las precauciones en las áreas rurales y en las infraestructuras sensibles al viento.

Imagen de archivo | Europa Press

La afectación del viento será especialmente severa en puntos geográficos muy concretos de la geografía insular. En el caso de El Hierro, el temporal golpeará las zonas altas y las vertientes sureste y oeste-noroeste, mientras que en La Palma los mayores riesgos se sitúan en las cumbres y el municipio de El Paso. Por su parte, en Tenerife la Dirección Técnica destaca la «especial afectación en toda la vertiente sureste, así como al sector a sotavento de El Teide, en las cumbres del oeste de Las Cañadas».

Medidas de autoprotección en las islas

En las islas orientales, el viento también cobrará protagonismo en Gran Canaria, afectando a las cumbres y las zonas altas del noroeste y sureste. En Fuerteventura y Lanzarote, los expertos prevén una especial incidencia en las zonas del interior y en el entorno del Parque Nacional de Timanfaya. Las autoridades recomiendan a la población evitar desplazamientos innecesarios por zonas de cumbre y asegurar puertas, ventanas y cualquier objeto que pueda caer a la vía pública.

La situación de prealerta implica que los servicios de emergencia permanecen en estado de vigilancia activa ante cualquier incidencia derivada de la mala calidad del aire o los daños estructurales por el viento. Los ciudadanos deben prestar especial atención a los grupos vulnerables, como personas con enfermedades respiratorias, debido a que la concentración de polvo en suspensión alcanzará niveles significativos desde el mediodía del martes en todas las islas.