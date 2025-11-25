ES NOTICIA

Los precios de la industria suben un 8,9 % en octubre en Canarias

Redacción RTVC

El archipiélago es la comunidad autónoma donde más se encareció el sector en dicho periodo de tiempo

Los precios de la industria subieron un 8,9 % en octubre respecto al mismo mes de 2024 en Canarias, que fue la comunidad autónoma donde más se encareció el sector en dicho periodo de tiempo de toda España.

La industria en Canarias lideró en julio la subida de precios industriales, con un incremento del 8,3%, el mayor del país
Según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta subida de tarifas estuvo determinada en las islas por el alza del coste de la energía, cifra de octubre a octubre en un 9,8 %.

Por otro lado, también se encarecieron en el archipiélago todos los demás apartados que integran el Índice de Precios Industriales: bienes de consumo (3 %), bienes de equipo (2,4 %) y bienes intermedios (1 %).

Caída durante el año

De enero a octubre, los precios industriales en Canarias acumularon un descenso del 11 % en comparación con el mismo período del año anterior. Esta evolución se debe principalmente a la caída en el apartado de la energía, que se abarató un 17,4 % respecto al año pasado.

Por otro lado, se compensaron las subidas interanuales de precios registradas en otros segmentos del Índice de Precios Industriales: bienes de consumo (3 %), bienes de equipo (2,3 %) y bienes intermedios (0,3 %).

En el conjunto del país, las tarifas del sector también aumentaron de octubre a octubre, aunque en menor medida, un 0,7 %, según apunta el INE.

