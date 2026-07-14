Premio «Miga de Oro» de Canarias en ‘Con Cúrcuma’

El gastronómico de La Radio Canaria charlará este miércoles, a las 18:05 horas, con Mario Javier Torres, panadero artesano premiado entre las tres «mejores hogazas de Canarias»

El concurso «Migas de Oro» será el primer argumento de la próxima entrega de ‘Con Cúrcuma‘ en La Radio Canaria, miércoles a las 18:05 horas, y en redifusión el sábado a las 00:00 horas. El programa gastronómico se meterá en harina con Mario Javier Torres, del obrador ‘Mario Bakes’, en Santa Úrsula, (Tenerife), uno de los tres ganadores del premio a la Mejor Hogaza de Canarias 2026.

El antiguo Convento de Santo Domingo, La Laguna, (Tenerife), reunió el pasado 8 de julio a profesionales de la panadería artesanal y tres finalistas recibieron el premio ‘Migas de Oro’ de Canarias, el máximo reconocimiento de esta convocatoria autonómica puntuable para la clasificación nacional que distingue a los 50 Panaderos/as TOP de España 2026.

El jurado realiza una cata sin conocer la identidad del panadero/a que opta al Premio ‘Migas de Oro’ al mejor pan artesano de Canarias 2026

Pan divino

El jurado reconoció a Mario Javier Torres, del obrador ‘Mario Bakes’, en Santa Úrsula, (Tenerife), con uno de los tres premios a la Mejor Hogaza de Canarias, en una cata a ciegas donde se oculta la identidad de los panaderos que optan a premio.

‘Con Cúrcuma’ charlará con Torres sobre el oficio artesano de este alimento básico y de cómo se logra una hogaza que ha obtenido primer premio por su apariencia, cocción, corteza, estructura y textura de la miga, aroma, sabor y calidad global del producto. Ahí es nada!

Francisco Belín, dirige y presenta ‘Con Cúrcuma’ en La Radio Canaria

«Una excelencia que, sin duda, obedece al talento y al compromiso de profesionales como Mario Javier Torres que dignifican el oficio de la panadería artesana en nuestro país», avanza Francisco Belín, director y conductor de ‘Con Cúrcuma’.

Panorámica del restaurante ‘La Mariposa’, Tazacorte, (La Palmas), tras su cierre por efecto de la erupción del volcán en 2021

Renacer de las cenizas

Carlos Melián, director de Sala de ‘La Mariposa’, (Tazacorte, La Palma), junto al chef Jeff Morales, detallará para el programa los cambios de este mítico establecimiento que estuvo cerrado tras la erupción volcánica de 2021 y ahora revive con un concepto gastronómico gustoso y expresivo.

Hueco también para Manu Campanella que lidera el equipo de ‘Nonna Angela’, Santa Cruz de Tenerife, y cosecha elogios por la calidad de los platos originarios de su Italia natal, y que, según afirma, «están basados en las manos expertas de las abuelas italianas». Campanella sugiere, además, vinos de aquellas latitudes para convertir sus platos en un viaje por los sabores de Italia.

Alejandro Bello, ‘El Lajar de Bello’, Arona, (Tenerife), -un Sol Repsol-, ofrece recetas de verano fundamentadas en productos de temporada. ‘Con Cúrcuma’ charlará con el chef acerca de esta apuesta culinaria que consigue enganchar con la apetencia de los comensales inclinados hacia sugerencias frescas y ligeras. «La creatividad es también sacar de las gavetas recetas que el resto del año van quedando relegadas» afirma el chef.

La Academia de Gastronomía de Tenerife y la Academia de Gastronomía de Las Palmas de Gran Canaria fortalecen lazos para futuras acciones conjuntas

La presidenta de la Academia de Gastronomía de Tenerife, Lourdes Fernández, repasa en esta entrega del gastronómico de La Radio Canaria todo lo concerniente a la institución antes de la pausa del mes de agosto. Durante la charla con el director de ‘Con Cúrcuma’, Francisco Belín, destacará los pasos dados para fortalecer la relación con su homóloga de Gran Canaria, la Academia de Las Palmas de Gran Canaria.

Almuerzo de príncipe

El próximo 30 de julio el jefe de cocina Alberto González Margallo, del restaurante ‘San Sebastián 57’, reproducirá el almuerzo que ofreció recientemente en el Principado de Mónaco. Con este motivo, ‘Con Cúrcuma’ rescatará de su hemeroteca la entrevista en la que Margallo describía la experiencia vivida en la Embajada de España donde el protagonismo fue para las papas canarias, frutas como la papaya, mojos y vinos. «Todo ello envuelto en una buena dosis de historia envuelta en la singularidad y el esfuerzo para producirlos», apostilla Belín.

El chef Alberto Margallo, (derecha), ofreció un almuerzo oficial en el Principado de Mónaco el pasado junio

Sergio Lojendio, periodista de cabecera, analizará en esta entrega los posibles inconvenientes cuando algunos camareros intentan ‘colar’ platos fuera de carta, más aún en el tiempo veraniego cuando se produce cierta relajación con algunos «cuidados» que pueden generar consecuencias negativas.

El reconocido chef Rafa Cárdenas tendrá unos minutos en el programa tras hacerse con las tiendas del grupo en el que están incluidas marcas como ‘La Basílica’ y remarcará sus ideas para contribuir a acentuar el concepto canario en los locales de los que se va a hacer cargo.

Sobrasada ‘vintage’

En la sección ‘Entrevista Vintage’, se volverá a escuchar al maestro de las sobrasadas Cesc Reina, «uno de los más prestigiosos de esta especialidad mallorquina e innovador con las variedades aunque siempre basadas en la tradición», concluye Francisco Belín.

‘Con Cúrcuma’ continúa en verano su ruta por los establecimientos y los eventos relacionados con la Gastronomía en el Archipiélago.