El festival se afianza en Canarias con una quinta edición integrada por 15 conciertos y más de una decena de estrenos de partituras, en su mayoría de sello isleño

El Festival Contemporáneo, uno de los proyectos nacidos al amparo del Festival Internacional de Música de Canarias, alcanza este año su quinta edición. Con ella afianza y consolida su apuesta por la música académica más actual.

Horacio Umpierrez y Samuel Ramos en la presentación. Imagen: Cultura del Gobierno de Canarias.

En esta ocasión ofrecerá 17 conciertos y una instalación sonora en los que se podrán escuchar, entre otras muchas, al menos nueve piezas de compositores de las islas, de las que siete son estrenos. Organizado por Cultura del Gobierno de Canarias, el festival se celebrará del 23 de septiembre al 12 de octubre, con un cartel integrado por prestigiosos grupos internacionales, nacionales y locales.

El viceconsejero de Cultura, Horacio Umpiérrez, presentó este martes, los pormenores de esta nueva edición. “Traerá de nuevo en Canarias una parte destacada de lo que está sucediendo actualmente en el mundo en el ámbito de la música contemporánea y las formas de interpretar de los nuevos creadores, con un especial protagonismo de nuestros autores y autoras. Todo ello acompañado además de un espacio de debate, el Tagoror, que este año se centra en la figura del intérprete en el marco de este tipo de composiciones”.

Del equipo del Festival intervino en la presentación Samuel Ramos, quien destacó el alto nivel de las formaciones que participan este año. Con Juan Floristán como cabeza de cartel, que “nos dará la oportunidad de disfrutar de la creación actual, de la música de nuestro tiempo y también de una música que, construida hoy, mira inevitablemente hacia el pasado de la tradición musical.

Programación

Juan Floristán, reconocido por su virtuosismo técnico y su capacidad para crear belleza sonora, será quien dé el pistoletazo de salida a la programación. Lo hará con un concierto escenificado de piano y perfomance en ambas capitales, donde también está prevista la actuación de uno de los referentes internacionales de música vocal contemporánea, el ensemble alemán Neue Vocal Solisten; los italianos de Opificio Sonoro, con Nacho de Paz en la batuta; y los españoles de Taller Sonoro. De Canarias, el público podrá disfrutar de nuevo de la maestría de Difraccion y de Ensemble Lothar Siemens.

La programación se completa con una gira del prestigioso Trío Fernández Apellániz por escenarios de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma y Tenerife; y una instalación sonora de Pablo Sanz, coproducida junto al Festival de Música Visual de Lanzarote.

III Encuentro Nacional de Música Contemporánea

Asimismo, en el marco de este festival se celebrará el III Encuentro Nacional de Música Contemporánea, que reunirá en la capital tinerfeña a casi medio centenar de expertos. En esta ocasión, la temática de los debates se centrará en la figura del intérprete actual en el ámbito de la música contemporánea.

La mayor parte de los conciertos tendrán lugar en el Espacio La Granja y el Teatro Guiniguada, en Tenerife y Gran Canaria, respectivamente, y en las sedes de los dos Conservatorios de Música.

La gira del Trío Fernández-Apellániz será en El Salinero (Lanzarote), Auditorio de Antigua (Fuerteventura), Teatro Guiniguada (Gran Canaria), Teatro Circo de Marte (La Palma) y Espacio La Granja (Tenerife), y la instalación sonora de Pablo Sanz en El Almacén (Lanzarote).

Las entradas están disponibles en su web y en las webs de los espacios que acogen los conciertos. Los programados en los Conservatorios son gratuitos, si bien será necesario retirar la invitación en la web del festival.

9 obras de autoría canaria

De las más de 40 obras contemporáneas que se interpretarán durante el festival, 9 son de autoría isleña, y de ellas 7 son de estreno.

Estas últimas corresponden a Leandro A. Martín, Gustavo Díaz Jerez, José Luis Perdigón, Ciro Hernández, Alejandro Arrocha, Alicia González de la Fe y Alberto Martínez.

A ellas se unen otras piezas de sello canario compuestas por Laura Vega y Ángel Fernando Curbelo. Además, el público podrá ser testigo del estreno de otros tres compositores foráneos: una obra de homenaje a María Zambrano, del dúo MorenoGil&Escudero; una pieza del hispano-alemán Antonio Gómez Schneekloth y la instalación sonora del madrileño Pablo Sanz.