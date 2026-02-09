El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife elige a su Reina este miércoles 11 de febrero. Once candidatas se presentan a la elección en una gala presentada por Alexis Hernández y Paula Vázquez

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife tiene este miércoles uno de sus actos más destacados, la Gala de elección de la Reina. Once candidatas optan a conseguir el cetro este 2026 y en el espectáculo intervendrán más de 1.000 participantes. La gala se celebrará en el escenario de los ‘Ritmos Latinos‘ del Recinto Ferial de la capital tinerfeña.

Alexis Hernández (1d) y Paula Vázquez (2i) posan junto al Alcalde de Santa Cruz de Tenerife (c) y el concejal de Fiestas (3d). También en la presentación de la Gala han estado el director de la gala, Daniel Pagés (1i) y el cantante Manny Manuel (2d) que también actuará en el espectáculo / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Hora de inicio y duración de la gala

La gala, que comenzará a las 21.30 horas, tendrá una duración aproximada de 2 horas y 20 minutos, en las que las 11 candidatas a Reina serán las grandes protagonistas de un espectáculo donde primarán los Ritmos Latinos y la estrecha conexión de Canarias con los países latinoamericanos.

El alcalde destacó que “las galas de las reinas Infantil y de los Mayores y concursos que se han celebrado hasta ahora han salido muy bien, pero ahora tenemos la gran noche en la que las verdaderas protagonistas van a ser nuestras once candidatas. El equipo artístico ha diseñado un espectáculo para dar brillantez a nuestras aspirantes, con Alexis Hernández y Paula Vázquez como presentadores y con una estrella como Manny Manuel, que vuelve a nuestro Carnaval”.

“Para mí, Gala de la elección de la Reina del Carnaval es uno de los días más bonitos del año para nuestra ciudad, por lo menos desde mi punto de vista, y probablemente desde el punto de vista de todos los carnavaleros y carnavaleras que seguimos esta fiesta”, señaló Javier Caraballero. El concejal de Fiestas reveló que le consta que “la “la Gala está hecha con muchísimo cariño” y puso en valor el trabajo de la dirección artística y resto del personal de todas las áreas involucradas en la organización de los diferentes actos del Carnaval.

La música será protagonista

En la rueda de prensa, el director artístico, Daniel Pagés, desveló que “la música tendrá gran protagonismo en una Gala que contará con más de 1.000 participantes entre grupos de carnaval, artistas canarios, nacionales e internacionales”. Pagés reveló que “llevamos muchos días trabajando para que el desfile y la coronación de la Reina sea un momento único, inolvidable para todos, no solo para la reina. Nuestro deseo es que se viva una noche mágica y emocionante”.

Paula Vázquez y Alexis Hernández los presentadores

Por su parte, los presentadores de la Gala, Paula Vázquez y Alexis Hernández, agradecieron la confianza depositada en ellos tanto por parte del Ayuntamiento como de la dirección artística. “Me siento más que como un presentador como un anfitrión por el enorme honor de tener como compañera a Paula Vázquez”, dijo Alexis Hernández. Por su parte, la presentadora gallega afirmó estar “nerviosa ante tanta responsabilidad”, pero “agradecida por el recibimiento y cariño que me han mostrado desde que llegué a Santa Cruz”.

Miembros del jurado

El jurado que tendrá la difícil tarea de coronar a la reina del Carnaval 2026 y a su corte de honor estará compuesto por grandes nombres del diseño a nivel internacional como son Lorenzo Caprile, modista y diseñador; Raquel Sánchez Silva, presentadora de Maestros de la Costura Celebrity; Jaydy Michel, modelo y actriz. Además, también formará parte del jurado Sergio Macías, diseñador de la escenografía del carnaval 2026; Puchi Méndez, periodista de Radio Club Tenerife; y Mayer Trujillo, director de la Radio Canaria.

Pedro Mengíbar, presidente del Aula de Cultura del Carnaval; Ian Comfort, CEO del carnaval de Notting Hill; Miguel Ángel González Suárez, presidente de la Federación de Periodistas de Turismo en España; Beatriz Barrera, presidenta del Casino de Tenerife; y Nayarit Desirée Herrera Herrera, en representación del jurado popular; completarán el plantel de personalidades que compondrán el jurado.

Dónde ver en directo la Gala de la Reina de Santa Cruz de Tenerife

RTVC realizará un despliegue especial con motivo de la Gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Desde primera hora de la mañana de este miércoles los Servicios Informativos de Televisión Canaria se trasladan hasta el Recinto Ferial.

En Televisión Canaria, Canarias Play, La Radio Canaria, en el canal de YouTube de carnaval y en la web rtvc.es se podrá seguir en directo la gala. Además las redes sociales del grupo también harán un amplio seguimiento a todos los detalles de esta gala.