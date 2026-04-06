Ya se puede votar para elegir la alegoría del Carnaval 2027 de Arucas

Desde este lunes y hasta el 6 de mayo se podrá elegir entre las alegorías “La jungla”, “Ritmos del mundo” y “Ciencia ficción” para el Carnaval de Arucas 2027

Cartel de la votación para elegir la alegoría del Carnaval 2027 de Arucas

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Arucas abre la votación para elegir la alegoría del Carnaval de Arucas 2027. La población podrá elegir la temática de su preferencia en la página web del municipio. Las propuestas para las carnestolendas del año que viene son: “La jungla”, “Ritmos del mundo” y “Ciencia Ficción”. La encuesta estará abierta durante un mes, desde este lunes y hasta el 6 de mayo.

Desde el área de Festejos del Ayuntamiento se invita a los vecinos y vecinas de Arucas a explorar las propuestas. ASí, se pretenden que la ciudadanía participe de forma activa en el Carnaval.

Las tres opciones abren la imaginación a múltiples disfraces y escenarios que nos permiten imaginar, por ejemplo, una Arucas exuberante y tropical con la temática “La Jungla”. Unos Carnavales en los que la música y la diversidad cultural sean protagonistas, con la alegoría “Ritmos del mundo”. O una fantasía en la que tienen cabida universos imaginarios y viajes espaciales, si se elige “Ciencia ficción”.

Se podrá votar una entre las tres alegorías a través de la página web municipal hasta el miércoles 6 de mayo.