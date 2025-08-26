El Ayuntamiento, el Cabildo y la empresa de guaguas Global pondrán a disposición de la población un total de 300 guaguas

El Ayuntamiento de Teror, el Cabildo de Gran Canaria y la empresa de guaguas Global presentaron este martes el dispositivo especial de transporte público para las tradicionales Fiestas de Teror, en honor a la Virgen del Pino, que comenzarán el próximo viernes.

El plan incluye más de 300 guaguas que conectarán los 21 municipios de la isla con Teror. Una de las principales novedades es el refuerzo previsto para la noche del 7 al 8 de septiembre, conocida por los populares fuegos artificiales.

Durante esa noche, saldrá una guagua cada minuto desde Teror, con el objetivo de facilitar el regreso seguro de las más de 68.000 personas que se esperan entre ambos días.

Llamamiento a la ciudadanía

Desde el Ayuntamiento se hace un llamado a la ciudadanía para que utilice el transporte público, ya que se prevén cortes de carretera y una afluencia masiva de visitantes.

«Sobre todo ese día 7 de septiembre y el día 8 que a veces muchos visitantes se aventuran a traer su coche y al final eso lo que causa son problemas de tráfico”, aseguró José Agustín Arencibia, alcalde de Teror, a RTVC.

Presentan el dispositivo especial de transporte público para las Fiestas de Teror / Archivo RTVC

“El domingo día 7, que es el día de la víspera, es posiblemente el dispositivo más importante donde vamos a conectar en la práctica la totalidad de los municipios con Teror y esperamos que parta una guagua por minuto en esta franja horaria”, afirmó Saulo Castro, subdirector general de Global.

Con este dispositivo, las autoridades buscan no solo aliviar el tráfico, sino también garantizar una celebración segura y accesible para todos.