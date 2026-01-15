Los socialistas europeos celebran en Las Palmas de Gran Canaria el encuentro “Una Unión Europea que te respalda” para debatir sobre vivienda y servicios públicos

Presentan el encuentro «La Unión Europea te respalda» que organiza el PSOE. PSOE

Las Palmas de Gran Canaria acoge este jueves el encuentro “Una Europa que te respalda”, organizado por el Grupo de los Socialistas Europeos en el Comité de las Regiones. El evento se celebra en el Hotel Santa Catalina y ha sido presentado en rueda de prensa por la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García; el presidente del Comité de las Regiones, Luca Menesini; el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Mariano Sampedro; y la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias.

Durante su intervención, Iratxe García aseguró que el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) seguirá vigente en el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 si depende de su grupo político. “No vamos a parar ni un solo minuto hasta garantizar que el Posei continúe”, afirmó, subrayando la importancia de este programa para el sector primario de Canarias y las regiones ultraperiféricas.

La dirigente socialista criticó la propuesta presentada por la Comisión Europea, así como la “interpretación parcial” del Informe Draghi, al considerar que se ha puesto el foco en la reducción de la burocracia y se ha dejado de lado la inversión necesaria para mejorar la competitividad europea. En este sentido, reclamó una inversión anual de al menos 820.000 millones de euros en industria y economía europea.

Se abordarán diversos temas de interés

El encuentro, que se desarrolla a lo largo de la tarde, se estructura en mesas redondas en las que se abordarán cuestiones como la vivienda, los servicios públicos y las perspectivas a corto y largo plazo de la Unión Europea. Entre los participantes figuran el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar y la presidenta de Navarra, María Chivite.

Desde el Grupo Socialista Europeo también se ha reclamado una mayor claridad en la distribución de los fondos comunitarios, especialmente en áreas como agricultura, cohesión, el Fondo Social Europeo y el Fondo Marítimo, con el objetivo de garantizar que las regiones más vulnerables cuenten con los recursos necesarios.

De 20:00 a 21:00 horas se celebrará un debate ciudadano abierto que contará con la participación de cargos públicos, representantes de asociaciones como Democracia Canaria 21 y ciudadanía. El viernes 16 se realizará una visita de estudio a la Fundación Juan Negrín destinada exclusivamente a los miembros del Comité Europeo de las Regiones, y concluirá con la clausura del evento.