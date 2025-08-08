El incendio de El Tanque se inició en una explotación de tipo agricoganadera cuando había en vigor una alerta alta por riesgo de incendio forestal

Investigan a un hombre como presunto autor del incendio de El Tanque. Imagen cedida por la Guardia Civil

La Guardia Civil investiga a un hombre de 38 años de edad y vecino de Arona como presunto autor del del incendio ocurrido en la tarde del 28 de julio, iniciado en la localidad de El Tanque (Tenerife).

Según explican las autoridades, el fuego se habría iniciado en una explotación de tipo agricoganadera en la cual el investigado se encontraba realizando trabajos de apicultura y afectando a una superficie total de 81,8 hectáreas.

La masa forestal quemada se encuentra incluida dentro de los Espacios Naturales identificados como Parque Rural de Teno y de la Reserva Natural Especial de Chinyero.

Hasta 3 años de prisión

Dada la voracidad del fuego, obligó al desalojo de forma preventiva de aproximadamente 50 viviendas, hasta el control del incendio, el cual afectó a distintas especies herbáceas, arbustivas y arbóreas, siendo necesario el empleo de medios terrestres y aéreos para su control y posterior extinción.

En el momento del incendio se encontraba en vigor una alerta alta para la población por riesgo de incendio forestal decretado tanto por el Gobierno de Canarias como por el Cabildo Insular de la isla de Tenerife con distintas restricciones en vigor, por lo que se hace de vital importancia cumplir con las medidas de prevención decretadas por las autoridades.

A la persona investigada se le acusa de un ilícito penal por imprudencia grave incluido en el artículo 358 del Código Penal, castigado con pena de prisión de 1 año y 6 meses a 3 años de prisión y de una posible multa de 9 a 18 meses.