Mapa de la previsión del tiempo en Canarias el martes 14 de octubre de 2025

Esperamos un aumento de nubosidad para las próximas horas en las islas, sobre todo será de tipo alto entrado por el suroeste. También se verán de tipo bajo en el norte a primeras y últimas horas y de evolución creciendo a partir del mediodía en el interior. Podrían dejar alguna gota poco importante en las islas occidentales. Pocos ratos de sol veremos este martes.

El viento soplará flojo y variable, en la mitad occidental y zonas más altas, del suroeste y en la oriental de componente norte más bien.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, máximas en las capitales en torno a los 25-26 grados.

El estado de la mar será de marejada en las costas del norte con olas en torno a un metro de altura y marejadilla en las del sur.

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

El Hierro: Día de nubes bajas y nubes altas que irán a más a lo largo del día. Las nubes de evolución podrían dejar precipitaciones intermitentes por la tarde. Temperaturas parecidas.

La Palma: Se combinarán varios tipos de nubosidad, bajas, altas y de evolución por el oeste por la tarde. Viento flojo y temperaturas máximas de 23 grados en la capital.

La Gomera: Se verán nubes bajas por el norte e interior y hacia el mediodía irá llegando el manto de nubes altas. Crecerán núcleos por el sur. El viento soplará con poca intensidad.

Tenerife: Esperamos un manto nuboso de tipo alto, se verán también nubes bajas por el norte y este, alguna gota se podría escapar y crecerán de evolución por el suroeste por la tarde.

Gran Canaria: Veremos nubes altas a ratos con apertura de claros durante las horas centrales. Nubes bajas sobre todo en el tercio nordeste. El viento soplará flojo, ligera calima.

Fuerteventura: Amanecerá gris y a media mañana se verá el sol en muchos puntos para luego volver a cubrirse de nubes altas ya el resto del día. En general habrá poco viento.

Lanzarote: En la capital las temperaturas irán de los 20 a los 26 grados. Las nubes estarán casi todo el día a distintos niveles y también algo de polvo en suspensión. No habrá viento.

La Graciosa: Se verán nubes desde por la mañana hasta por la tarde, de tipo alto principalmente. Poco viento y temperaturas máximas en torno a los 25 grados.