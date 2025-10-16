La Palma concentrará las precipitaciones más fuertes este viernes, con posibles tormentas

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias el viernes 17 de octubre de 2025

Este viernes predominarán los cielos nubosos y serán probables las precipitaciones en la mitad occidental del archipiélago. Podrán ser localmente fuertes y/o persistentes, especialmente en La Palma, sin descartar alguna tormenta ocasional. En el resto de islas se alternarán las nubes y los claros, la probabilidad de precipitaciones es baja.

Las temperaturas apenas cambiarán, con máximas 23 – 27 ºC en costas. Viento variable flojo en costas, siendo del Noroeste fuerte y racheado en cumbres de La Palma y Tenerife, sin descartar alguna racha fuerte ocasional asociada a las tormentas. En el mar, predominará la marejadilla en gran parte de las costas, con mar de fondo del Noroeste 1 – 1,5 m.

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

El Hierro: Abundante nubosidad con precipitaciones moderadas localmente en forma de chubasco. Las temperaturas subirán ligeramente en cumbres. Poco viento en costa.

La Palma: Muy nuboso con lluvias moderadas, localmente persistentes en las medianías del Noroeste. No se descartan tormentas ocasionales. Viento racheado en cumbres.

La Gomera: Intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles a moderadas, puntualmente en forma de chubasco. Temperaturas suaves y poco viento.

Tenerife: Predominio de los intervalos nubosos, más compactos en las vertientes Norte, Oeste y cumbres donde podrá llover de forma moderada. En el resto, nubes y claros. Temperaturas sin grandes cambios, y viento del Nordeste fuerte en El Teide.

Gran Canaria: Nubosidad de todo tipo en cantidades variables, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional durante la tarde por el Norte y la cumbre. Las temperaturas apenas cambiarán, y viento del Norte-Nordeste flojo en costas

Fuerteventura: Intervalos nubosos en cantidad variable. Temperaturas agradables, máximas >24ºC en muchos puntos. Y poco viento, del Norte-Nordeste flojo.

Lanzarote: Predominio de los intervalos nubosos, sin mayores consecuencias. Temperaturas sin grandes cambios, máximas agradables. Y viento del Nordeste flojo.

La Graciosa: Alternancia de nubes y claros. Temperaturas suaves, máxima de 24 – 25ºC en Caleta de Sebo, y viento del Nordeste flojo 5 – 20km/h.