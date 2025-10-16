La Palma concentrará las precipitaciones más fuertes este viernes, con posibles tormentas
Este viernes predominarán los cielos nubosos y serán probables las precipitaciones en la mitad occidental del archipiélago. Podrán ser localmente fuertes y/o persistentes, especialmente en La Palma, sin descartar alguna tormenta ocasional. En el resto de islas se alternarán las nubes y los claros, la probabilidad de precipitaciones es baja.
Las temperaturas apenas cambiarán, con máximas 23 – 27 ºC en costas. Viento variable flojo en costas, siendo del Noroeste fuerte y racheado en cumbres de La Palma y Tenerife, sin descartar alguna racha fuerte ocasional asociada a las tormentas. En el mar, predominará la marejadilla en gran parte de las costas, con mar de fondo del Noroeste 1 – 1,5 m.
Previsión del tiempo en Canarias isla por isla
El Hierro: Abundante nubosidad con precipitaciones moderadas localmente en forma de chubasco. Las temperaturas subirán ligeramente en cumbres. Poco viento en costa.
La Palma: Muy nuboso con lluvias moderadas, localmente persistentes en las medianías del Noroeste. No se descartan tormentas ocasionales. Viento racheado en cumbres.
La Gomera: Intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles a moderadas, puntualmente en forma de chubasco. Temperaturas suaves y poco viento.
Tenerife: Predominio de los intervalos nubosos, más compactos en las vertientes Norte, Oeste y cumbres donde podrá llover de forma moderada. En el resto, nubes y claros. Temperaturas sin grandes cambios, y viento del Nordeste fuerte en El Teide.
Gran Canaria: Nubosidad de todo tipo en cantidades variables, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional durante la tarde por el Norte y la cumbre. Las temperaturas apenas cambiarán, y viento del Norte-Nordeste flojo en costas
Fuerteventura: Intervalos nubosos en cantidad variable. Temperaturas agradables, máximas >24ºC en muchos puntos. Y poco viento, del Norte-Nordeste flojo.
Lanzarote: Predominio de los intervalos nubosos, sin mayores consecuencias. Temperaturas sin grandes cambios, máximas agradables. Y viento del Nordeste flojo.
La Graciosa: Alternancia de nubes y claros. Temperaturas suaves, máxima de 24 – 25ºC en Caleta de Sebo, y viento del Nordeste flojo 5 – 20km/h.