El fin de semana habrá lluvias en las medianías de las islas más altas y las temperaturas se mantendrán por encima de los 25 grados

Este fin de semana comienza con tiempo variable en el archipiélago. En las islas más montañosas lloverá en las zonas altas y medianías. Las nubes más destacables serán de evolución y podrán dejar algunos chubascos ocasionales, especialmente en medianías donde podrán ser localmente moderados durante la tarde.

El tiempo más soleado y agradable será en las islas más orientales. En Lanzarote y Fuerteventura las temperaturas no superarán los 26 grados las máximas, mientras que las más bajas rondarán los 20ºC.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, Las temperaturas apenas cambiarán, con máximas 23 – 27ºC en costas. El viento será variable flojo en costas, siendo de componente Norte flojo en la cumbre, más intenso y del Noroeste en El Teide.

En el mar, predominará la marejadilla en gran parte de las costas, con mar de fondo del Noroeste 1 – 1,5m.

Previsión por islas:

–EL HIERRO: Abundante nubosidad con precipitaciones ocasionales, localmente en forma de chubasco. Las temperaturas apenas cambiarán, y poco viento.

-LA PALMA: Muy nuboso por nubosidad de evolución, y probables chubascos en zonas de interior y por el Sur. Las temperaturas serán agradables en la costa. Poco viento.

-LA GOMERA: Intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles a moderadas, puntualmente en forma de chubasco en interiores. Temperaturas suaves.

-TENERIFE: Predominio de los intervalos nubosos, más compactos por el Norte y en las medianías del resto de vertientes. Serán probables los chubascos durante la tarde, moderados en medianías. Temperaturas sin cambios, y viento variable flojo en costas.

-GRAN CANARIA: Muchas nubes, en su mayoría de evolución, con probables precipitaciones en medianías. Podrán ser localmente en forma de chubasco en horas centrales y durante la tarde. Temperaturas agradables en costas, con poco viento.

-FUERTEVENTURA: Intervalos nubosos en cantidad variable, ratos de sol. Temperaturas agradables, máximas 23 – 26ºC. Y poco viento, del Nordeste flojo.

-LANZAROTE: Predominio de los intervalos nubosos, con amplios claros hacia el Sur. Temperaturas sin grandes cambios, valores agradables. Y viento del Nordeste flojo.

-LA GRACIOSA: Alternancia de nubes y claros. Temperaturas suaves, máxima de 25ºC en Caleta de Sebo, y viento del Nordeste flojo 5 – 20km/h.